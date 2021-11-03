2021臺灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華 11／20登場

「旅北都蘭文化藝術團」帶來阿美族傳統舞蹈「阿美族戰舞」。 記者-林秀美／攝

【旅奇傳媒/編輯部報導】您也是喜愛衝浪的親水好手嗎？美麗的太平洋是絕佳的國際衝浪賽舉辦地點，臺東縣政府連續11年辦理「臺灣國際衝浪公開賽」，今年也將於11/20在金樽登場。

臺東縣副縣長王志輝指出，今年賽事將於11月3日開放報名，歡迎各方好手一起來金樽戰浪，此外今年也以雙主場形式加碼舉辦「東浪嘉年華」，歡迎民眾到杉原海水浴場體驗各項主題活動。

「臺灣國際衝浪公開賽」是國內最大規模的衝浪賽事，臺東得天獨厚的地理環境讓金樽擁有臺灣最好的浪，成為臺灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地。2021臺灣國際衝浪公開賽雖然受到疫情影響，外國選手無法來到臺東參賽，但縣府仍然持續與世界衝浪聯盟（World Surf League以下簡稱WSL）合作，獲得WSL國內高級別賽事授權，將首次以全球具有特殊意義的SPECIALTY EVENT方式辦理賽事，也讓臺灣成為2021年WSL全亞洲（APEC）國家區唯一進行衝浪賽事的國家。

今年賽事將於11月24日至11月28日連續五天在金樽漁港登場，並且比照國際大型賽事規格於博斯體育頻道轉播，預期將吸引全臺眾多知名好手熱列參與。為了讓民眾能夠透過衝浪賽事親近海洋，縣府今年也特別將活動地點延伸到杉原灣，加碼舉辦「東浪嘉年華」，並搶先賽事於11月20日至11月28日在杉原海水浴場辦理。引進巨型風箏展演、直立單槳（SUP）競速、沙灘排球和沙灘電影院等十大主題活動。

▲臺東縣副縣長王志輝體驗「史都華衝浪平台」。 記者-林秀美／攝

▲臺東除了有好浪，更有美味釋迦、部落好物等美食。 記者-林秀美／攝

此外，「東浪嘉年華」也與「北藝大-舞台動力實驗室」楊金源教授合作，特別打造全世界僅有一台的「史都華衝浪平台」，讓民眾在現場規劃的室內空間中體驗衝浪快感。這台世界上唯一一台的可攜式「史都華衝浪平台」運用了「飛航駕駛訓練模擬器」所採用的「六軸史都華平台」原理，這項技術也使用在李安導演《少年pi的奇幻漂流》電影中，小船在海浪中飄蕩的模擬。

臺東擁有全臺灣最長的176公里海岸線，讓臺東擁有最好的條件，打造東海岸成為太平洋海域遊憩廊道，除了已經是世界最高等級比賽場地的衝浪，風帆和SUP等水域活動也開始扎根在東海岸，豐富民眾想要親海近海的選擇。

除此之外，臺東也是南島語族的原鄉，透過記者會精彩的阿美族舞蹈開場表演可以看見，臺東不僅有絕佳的地理位置可以發展海洋運動，更擁有豐沛的海洋文化，民眾來到臺東體驗的不僅僅是單一的海域活動，更能感受臺東多元的海洋城市面貌，顛覆你對海洋的想像！

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