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節慶感恩時刻！ 星級飯店推聖誕節火雞大餐、牛排禮物藍 大省荷包

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The Deli_香烤火雞繽紛共享組。　圖：台北喜來登大飯店／提供
The Deli_香烤火雞繽紛共享組。　圖：台北喜來登大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入11月，馬上就是感恩節、聖誕節，越來越濃的節慶氣息，與家人朋友相聚的美好時光，讓內心也開始雀躍起來，期待香噴噴的烤雞大餐、聖誕大餐帶來視覺與味覺饗宴，各飯店推出優惠專案，過節荷包也不縮水。

▲感恩耶誕火雞禮籃外帶台中日月千禧酒店提供。　圖：台中日月千禧酒店／提供
▲感恩耶誕火雞禮籃外帶台中日月千禧酒店提供。　圖：台中日月千禧酒店／提供

日月千禧感恩耶誕火雞禮籃外帶　12/10前預購享88折

迎接感恩耶誕佳節，台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館即日起至12月25日止推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，在家就能輕鬆地和家人共享大餐，歡度佳節。

火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包，每組NT$3,280(可供6-8位享用)，12月10日(含)前預購，可享早鳥88折優惠。此外，特別獻出４人組合餐以及餐酒加購方案，從沙拉、湯品、甜點到美酒，豐富佳節美味（加購方案不提供折扣）。此外，還有4人份組合餐加購，包括有「西班牙伊比利賽拉諾冷肉乳酪沙拉」、「法式松露南瓜湯」與「主廚精選甜點」，每組加購價NT$999。

▲The Deli_果木燻烤美國牛肉溫馨組。　圖：台北喜來登大飯店／提供
▲The Deli_果木燻烤美國牛肉溫馨組。　圖：台北喜來登大飯店／提供

台北喜來登 推感恩節火雞與爐烤牛肉禮籃

為迎接感恩佳節，台北喜來登大飯店一樓The Deli推出感恩節外帶禮籃，包含「香烤火雞繽紛共享組」以及「果木燻烤美國牛肉溫馨組」，搭配豐盛傳統美食葡萄雞肝麵包餡、松露培根炒洋芋、燻鮭魚凱薩沙拉、香料炒時蔬、蘭姆葡萄杏仁國王派、杏桃果乾奶油布里歐麵包等，豐盛美食相伴團聚時光。

「香烤火雞繽紛共享組」4,800元，4公斤的火雞填入蔬菜餡料，以數十種義式香料調味烘烤，烘烤期間不時以瀝出的油脂澆淋火雞外層，直到外皮烤至金黃酥脆。「果木燻烤美國牛肉溫馨組」3,800元，特選2公斤美國肋眼牛肉，抹上義大利香料、黃芥末、匈牙利紅椒粉等醃製入味，先以低溫烘烤保留甜美肉汁，再轉為高溫烤出焦香酥脆外層，豐腴鮮嫩的粉紅色澤帶著軟嫩筋膜的口感，佐搭松露培根炒洋芋以及馬德拉紅酒醬、辣根醬、黃芥末等三款醬汁，為美味時節加分。

▲台北福華五星級火雞禮物箱組合。　圖：台北福華大飯店／提供
▲台北福華五星級火雞禮物箱組合。　圖：台北福華大飯店／提供

台北福華五星級火雞、牛排禮物箱 道地美味歲末不缺席

為迎接感恩節與聖誕節，台北福華大飯店特別推出「用心感恩，創造新感動」限定禮物箱，即日起至12月23日止（提貨日從11月12日至12月27日），提供火雞禮箱、牛排禮箱、精品禮箱等外帶組合，11月15日前訂購，還享早鳥8折優惠。讓您在即將到來的歲末，也能品嘗到溫暖又美味火雞及牛排料理，訂購火雞組合、火雞禮箱、爐烤特級肋眼牛排禮箱、戰斧牛排禮箱另加贈精選紅酒一瓶。除了主食外，也可加選單點美食，包括：最道地的法國麵包、火雞大餐旁必備的南瓜派、柔滑的洋芋泥等，都是在臺外籍人士心心念念的家鄉道地美味。

▲台北福華五星級爐烤牛排禮物箱組合。　圖：台北福華大飯店／提供
▲台北福華五星級爐烤牛排禮物箱組合。　圖：台北福華大飯店／提供

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牛排 麵包 美國

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