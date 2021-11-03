專家學者嚴選 13家新北市最TOP「優良旅館」出爐！

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著中央振興五倍券及新北加倍券上線，民眾摩拳擦掌地想出去玩卻不知道要住哪裡嗎?新北市觀光旅遊局今天公布「110年新北市優良旅館」名單，共計13家，觀旅局長蔣志薇表示，無論是要飽覽山海美景、商務出差、親子同行、溫泉饗宴、網美美拍，都歡迎來新北市旅行！

專業團隊實地評選，新北市優良旅館名單出爐

▲委員現場評分。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

蔣志薇表示，新北市優良旅館的評選方式，是經由專家學者組成的專業團隊至旅館現場，針對硬體設施及軟體服務進行評分，通過標準後才可獲得「新北市優良旅館」的認證。今年獲獎的旅館包含福容大飯店 -淡水漁人碼頭、福容大飯店 福隆、將捷金鬱金香酒店、傑仕堡商旅-板橋館、馥都飯店、挪威森林頂級汽車旅館、台北集賢商旅、陽明山天籟渡假酒店、成旅晶贊飯店台北蘆洲、挪威森林森森休閒旅館、香奈爾汽車旅館 (新莊店)、富悅渡假休閒旅館、漁人碼頭休閒旅館，共計13家。

▲福隆大飯店- 淡水漁人碼頭。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

親山近海國旅商務，各種住宿類型盡在新北

觀旅局推薦，想要一邊欣賞夕陽、飽覽淡水山海美景、走訪淡水老街嘗美食可選擇福隆大飯店- 淡水漁人碼頭及將捷金鬱金香酒店，還有挪威森林森森休閒旅館、富悅渡假休閒旅館、漁人碼頭休閒旅館等都是不錯的選擇；想要泡溫泉賞海景，奢侈的享受由海洋帶來最溫暖的療癒可以選擇福隆大飯店 福隆；想要來趟有益身心健康之旅的登山健行，可以走訪魚路古道賞芒花拍美景，入住陽明山天籟渡假酒店，泡泡溫泉享受身心靈療癒饗宴；也有緊鄰捷運站、適合商務客的馥都飯店、傑仕堡商旅-板橋館、台北集賢商旅、挪威森林頂級汽車旅館以及香奈爾汽車旅館(新莊館)。

▲福隆大飯店- 福容溫泉。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，新北市也有5家旅館通過環保署「環保旅店」的認證推薦，包括: 台北新板希爾頓飯店、板橋凱撒大飯店、福容大飯店 福隆、將捷金鬱金香 酒店及新莊翰品酒店，民眾在享受優質旅宿服務的同時，也可以為環境保護盡一份心力!

▲優良旅館logo。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

搭配中央振興五倍券及新北加倍券的熱潮，許多旅館紛紛祭出一系列的優惠方案，新北市政府近期也將推出「新北振興-旅宿業加碼抽」活動，歡迎民眾一起來好山好水、好吃好住好好玩的新北旅遊!

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

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