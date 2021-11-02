台南三井OUTLET將開幕、全台最美果菜市場完工！台南3大最吸睛亮點一覽

台南人最期待的新據點即將登場！台南三井OUTLET今（2日）搶先曝光餐飲品牌，預計2022年初開幕，而有「全台最美市場」美譽的台南新化果菜市場也已於日前完工，今天就為大家盤點台南最受矚目的三大亮點，一起為行程新增口袋名單。

台南三井OUTLET PARK：2022年初開幕

MITSUI OUTLET PARK台南將於2022年初開幕。圖／台灣三井不動產提供

南部第一座三井OUTLET台南近期已幾乎撤下外牆鷹架，預計2022年初開始營運。官方最新公佈了確定進駐的品牌，合點壽司、乾杯燒肉、Suage北海道湯咖哩、串家物語、薄多義、韓式高麗園、beard papa′s泡芙等多家人氣品牌應有盡有，還有台南在地老字號阿霞飯店改以新店型「ASHA」插旗，就連嘉義排隊名店「林聰明砂鍋魚頭」也首次進駐商場，一階將有近180家店登場，引爆期待。

地址：台南市歸仁區歸仁大道100號

台南新化果菜市場：2022年6月營運

台南新化果菜市場由荷蘭建築團隊MVRDV設計，梯田屋頂已比照示意圖完工。圖／MVRDV官網

最新版新化果菜市場自示意圖曝光起就備受熱議，屋頂上一公頃的山形梯田景觀及一樓挑高的通風空間，完美營造出全台最時尚的傳統市場空間，目前建築已完工，預計明年6月開放營運。值得一提的是，市場停車場採智慧化自動車辨系統，未來也會設置美食街、假日小農市集等，有望成為在地人乃至遊客的特色必訪聖地。

地址：南175市道（鄰近國道3號、國道8號、台20線）

南山台南廣場：最快2023年開幕

「南山台南廣場」目前施工中，目標力拚2023年開幕。圖／瀚亞設計

東帝士百貨舊址歷經波折，目前正如火如荼興建「南山台南廣場」，預計2022年下旬完工，最快2023開幕。台南新百貨建築高達12層，地下則有2樓，未來將引進商場、電影院、各式餐廳、健身房，還會有一般事務所，屬於複合式建築，後續進駐品牌也引發網友討論，以鼎泰豐、IKEA呼聲最高。

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