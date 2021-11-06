騎旅獅頭山 體驗北埔峨眉客庄小鎮人文風情
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著自行車旅遊年的推廣，全台各大風管處紛紛推出多元自行車路線，提供遊客更豐富的假日休閒安排體驗！交通部觀光局參山國家風景區管理處推出「2021參山騎旅－獅頭山小鎮騎旅」活動，由單車甜心Linda帶領200多位車友，由竹南運動公園出發，騎乘獅頭山多元自行車路線，途經風光明媚的峨眉湖，前往充滿古樸韻味的北埔老街。
路線終點現場安排車友體驗在地客家擂茶及平安符DIY，並提供200元消費券讓車友大啖北埔老街特色客家美食，安排至慈天宮及鄧南光紀念館古蹟導覽活動，讓車友一探北埔客家歷史，帶動獅頭山風景區的疫後觀光。
參山處代理處長曹忠猷說，交通部整合部會資源並與地方政府共同合作下，結合食宿遊購行觀光產業資源，開發16條多元自行車路線，「獅頭山路線」主打慢騎客家小鎮的悠閒時光，隨著台3線與124縣道起伏彎延的道路及地勢，沿途瀏覽傳統磚瓦建築及人文風情，讓車友們走讀古色古香的小鎮，品嚐浪漫客庄風味美食，歡迎想走訪懷舊純樸客家庄的車友們來趟客庄懷舊騎旅，感受小鎮慢遊、慢活的氣息。
想體驗獅頭山多元自行車路線的車友，除了本次活動以外，可報名11/13「峨眉輕騎旅･南庄逍遙遊」一日遊的騎程，由竹南火車站出發，沿途騎往峨眉湖、富興茶廠，經十二寮到達終點南庄老街，全程騎程僅14公里，車友將可輕鬆的悠遊於靜謐山林裡，深入體驗客家小鎮魅力。
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