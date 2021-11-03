振興國旅！ 秋冬遊澎湖加碼送 星級旅館買一送一

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情趨緩，為提振澎湖秋冬觀光旅遊，並配合振興五倍券及國旅券等措施，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處整合澎湖在地超過百家食、宿、遊、購、行業者，推出「振興國旅好澎遊」優惠活動，自110年11月1日至3月31日止，持五倍券或國旅券至合作店家消費累積滿新臺幣1,000元，憑蓋有活動章之消費發票、收據或相關憑證，至澎湖機場旅遊服務中心即可兌換摸彩券1張（累計滿2,000元可兌換2張，以此類推）。

▲2021林投牽罟趣活動。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

非澎湖籍遊客加碼，依上述活動方式，另出示澎湖至台灣本島之登機證及身分證件，經核對身份後，即可兌換限量小禮物1份，每人限領1份，每日限量100份，活動期間共將送出3,000份，送完為止。除了加碼送活動之外，各合作業者也分別推出優惠措施，其中像是澎湖福朋喜來登酒店及和田飯店更推出「買1送1」優惠專案，另外活動將於110年12月22日、111年2月22日及4月1日分三波段抽獎，將有機會獲得澎湖在地名產一牛車（市價5,000元）、台北-澎湖來回機票、住宿券（福朋喜來登、和田、澎澄等）以及嗨熊頸枕等豐富好禮，總價值超過新臺幣20萬元以上。

▲澎湖自行車嘉年華－單車成年禮活動。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

澎湖國家風景區管理處許宗民處長表示，「振興國旅好澎遊」活動與澎湖多家在地產業共襄盛舉，一同創造澎湖秋冬旅遊商機，此外澎湖秋冬的風景一樣壯麗，海鮮美食更是不能錯過，此外，目前交通部觀光局仍持續擴大邀募國旅券之合作業者，誠摯邀請澎湖地區各旅宿及旅行社業者共同參與，歡迎大家一起來當「好澎遊」，一同擴大宣傳澎湖觀光旅遊。

澎湖國家風景區管理處活動網站（https://www.penghu-nsa.gov.tw/）及「菊島歡樂遊」粉絲專頁查詢。

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