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不用再住防疫旅館14天！12月14日起放寬非高風險國家返台入境10+4

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從非重點高風險國家返國入境，將可不用再住宿防疫旅館14天了，改為10+4天；圖片／六福萬怡酒店提供
從非重點高風險國家返國入境，將可不用再住宿防疫旅館14天了，改為10+4天；圖片／六福萬怡酒店提供

從非重點高風險國家返國入境，將可不用再住宿防疫旅館14天了，改為10+4天！自今年6月27日起，為了防範Delta變異株，從非「重點高風險國家」入境者，改為一律入住防疫旅館，進行隔離14天，中央流行疫情指揮中心今(1)日公告，由於COVID-19疫情趨緩及部分國家疫苗接種率提升，並考量農曆春節將近，旅外國人返鄉心切，因此指揮中心規劃自今年12月14日至明(2022)年2月14日期間，維持14天檢疫及7天自主健康管理，相關措施做調整：從重點高風險國家入境，仍維持入住集中檢疫所14天，從非重點高風險國家入境，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天就可以返家在家檢疫。

指揮中心針對個人入住防疫旅宿或集中檢疫所的最新規定與原則更新：個人入住防疫旅宿或集中檢疫所為一人一室；另同日入境之家屬/同住者可選擇於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住，依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

後4天返家在家檢疫，以1人1戶為原則，但同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住。前項於防疫旅宿同住者，返家後亦可同住1室。

非重點高風險國家入境人員之相關檢測措施：1.於入境時依現行措施進行PCR檢測。2.檢疫第9-10天增加1次PCR檢測，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規劃PCR檢測。3.檢測結果為陰性者，始於檢疫第11天(入境日+11天)搭乘防疫計程車，返回自宅或親友住所，進行第11-14天居家檢疫。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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