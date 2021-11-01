1111元爽住五星飯店！台北喜來登雙11專案下殺1.8折，再送阜杭豆漿早餐

雙11好康來襲！台北喜來登飯店快閃推出「雙11不寂寞」住宿優惠，即日起至11/11 23:59為止，只要預訂截至12/29的週一至週五時段入住，平均每人只要1111元即可爽住五星級飯店，加碼排隊名店「阜杭豆漿」經典早餐組合，原價14050下殺1.8折，堪稱比ITF旅展折扣更狂。

豪華客房。圖／台北喜來登大酒店官網

台北喜來登飯店「雙11不寂寞」專案即日開跑，2222元即可雙人入住「舒適客房一大床」或「豪華客房二小床」，還會附贈隔日早餐，享受阜杭豆漿厚蛋夾油條和豆漿直送到客房，舒服品嚐兩人份必比登推薦美食。此外，活動也包含能夠免費無限暢看房內付費電影，頂樓游泳池、健身房皆能盡情使用。提醒大家入住時間為週一至週五，截至12/29都適用，限雙人成行，而房價要再加15.5%稅金，加總到來2566元，每人仍1300元有找。

此外，即日起截至12/30，只要週一至週四期間於飯店內的懷石料理美饌「桃山」或頂級牛排「安東廳」消費達7700元，即可免費入住「舒適客房一大床」或「豪華客房二小床」乙晚，不含早餐，但同樣可自由使用健身房及游泳池設施。

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