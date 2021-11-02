全台獨有！ 捆草球餵食互動 近距離遊園「河馬體驗」來啦

【旅奇傳媒/編輯部報導】到主題樂園與大型動物近距離互動體驗，一直是許多親子旅遊的熱門，現在到六福村，除了玩樂園，還能逛全台最大野生動物園，喜愛動物的您，可以搭上蒸汽火車輕鬆遊歷非洲部落草原區，沿途透過專業導覽觀看成群的白犀牛、美洲野牛、斑馬以及卡通明星彭彭-疣豬…等，或是搭上猛獸巴士一窺獅子、孟加拉虎的日常生活；為了提升更豐富的遊園體驗。

▲乘坐蒸汽火車穿梭草食動物區，並能下車漫步在草原祕境中深入河馬棲息地。 圖：六福村主題遊樂園／提供

▲河馬嘴巴張開角度最大可達150度，是現存陸地上第三大動物。 圖：六福村主題遊樂園／提供

此外，更推出全台獨有「河馬互動體驗」，河馬頭好壯壯，體重最重可達3200公斤，嘴巴張開角度最大可達150度，體積僅次於大象和犀牛，是現存陸地上第三大動物；想要和河馬近距離接觸，不是容易的事情，「河馬互動體驗」帶您乘坐蒸汽火車穿梭在草食動物區，並能下車漫步在草原祕境中深入河馬棲息地，活動全程約60分鐘，包含專業導覽解說，透過活動帶您認識河馬的外型、特徵、習性…等，更能體驗前所未有的河馬餵食活動，讓您親自製作草球餵食河馬，現場感受河馬進食的震撼畫面。

除了河馬互動體驗稀有有趣，也可選擇環尾狐猴體驗，牠們個性溫和喜愛與人互動，出其不意還會跳到遊客肩膀上討食物，萌趣模樣十分討人歡心，透過六福線上旅展搶購套票優惠，享有多種優惠折扣。

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