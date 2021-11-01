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8大「身分證優惠」集合！對中1碼飯店送千元、健保卡後4碼加總爽吃九孔鮑魚

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／禾間糧倉官方臉書、問鼎臉書專頁、台北凱達提供
圖／禾間糧倉官方臉書問鼎臉書專頁、台北凱達提供

先別等加碼券了！今天為大家統整11月份身分證優惠，只要對中數字即可爽吃免費牛排、豬肋排，憑健保卡後4數字總和還能兌換對應數量的九孔鮑魚，另有住宿中1碼就送1000元抵用券，8大好康一次看。

｜餐飲｜

問鼎：截至11/30

圖／問鼎臉書專頁
圖／問鼎臉書專頁

馬辣集團旗下問鼎火鍋每月不定時推出有效證件的數字加總優惠，如今新推健保卡證號，末4碼總和數字，即是免費九孔鮑魚的顆數。即日起至11/30為止，只要符合4成人或以上同行，提前至少一天訂位並主動告知參與活動，每成人消費滿900元，就能派出一名代表參與，全桌共享奢華級享受。

春三朝午：截至11/21

圖／春三 朝午臉書專頁
圖／春三 朝午臉書專頁

台中逢甲夜市附近的人氣早午餐「春三朝午」祭出年度優惠，活動期間只要點餐結帳前主動出示身分證，數字有3個2、不必連號，同桌每位完成官方臉書按讚或追蹤IG，只要點購兩份主餐就贈一份「單點嫩肩牛排」，同行同桌以贈送三盤為限。活動截至11/21，平日全天適用，假日則為晚餐時段限定，所有優惠無法併用。

禾間糧倉：截至11/21

圖／禾間糧倉官方臉書、官網
圖／禾間糧倉官方臉書官網

3月份就曾引爆身分證對對碰熱潮的「禾間糧倉」，改推姓名對對碰，凡名字與「火山熔岩起司炙烤牛排」任一字同音，點餐前出示身分證、健保卡或駕照等有效證件核對，且同桌人人完成粉絲團按讚及追蹤IG擇一，即可獲贈「單點炙烤嫩汁牛排」乙份。如對中3個字或同音，還會再加碼贈送一份「火山熔岩起司炙烤牛排」。

對中一個字或音，點兩份主餐就送一份單點牛排；對中兩個字或音，點四份主餐則有兩份牛排，同行同桌上限贈送三份，每張證件活動期間內限用一次，同音字參考如下：火、伙；山、珊、杉、姍、衫、羶；容、榮、融、茸、榕、蓉；妍、言、嚴、延、閻、炎；綺、啟、啓、豈、起、稽；斯、思、司、絲、私、鍶；牛、汼；排、牌。

Texas Roadhouse：截至11/8

圖／開展餐飲集團提供
圖／開展餐飲集團提供

因應7週年慶，德州鮮切牛排Texas Roadhouse舉辦週年慶優惠，截至11/8只要有效證件對中1、0、2、5共四碼，不需要排序，到店內用消費一份900元以上牛排，即可免費獲贈價值690元的「半排冠軍豬肋排」。

茶山人：截至11/11

新北手搖茶品牌茶山人即日起至11/11推出專屬優惠，只要身分證字號有3，或是姓名對中「揚、子、君、信」任一字，抑或是今年為33歲，即享手搖杯杯現折5元。

TEATOP：截至11/11

圖／TEA TOP提供
圖／TEA TOP提供

飲料品牌TEA TOP第一味祭出限定優惠，活動期間若到店購買任一飲品，且身分證字號或出生年月日對中「1、0、8」，即可用11元開喝原價55元的「108柚香」，直接下殺2折。

｜飯店｜

台北凱達大飯店：截至11/30

圖／台北凱達提供
圖／台北凱達提供

配合台北凱達大飯店4週年慶，官方即日起至11/30推出「凱達周年慶對對樂」活動，只要身分證末碼對中1、2、4任一碼，並於台北凱達飯店官網、電話語音訂房，入住即贈價值1000元的消費券，如在家宴中餐廳、百宴自助餐廳用餐滿額2999元也符合領取資格。2張500元抵用券適用於住宿與餐飲，不開放累贈，於下次消費滿2000元以上時可使用一張。

新板希爾頓飯店：截至12/29

圖／台北新板希爾頓提供
圖／台北新板希爾頓提供

台北新板希爾頓酒店跟上五倍券熱潮，即日起至12/29，只要於官方選擇彈性房價或會員折扣價，備註欄寫「5」入住使用1000元紙本券或出示數位QR code，每房每晚最高現折1000元。其中身分證字號或出生年月日對中「5」，即會依據入住房型容納人數加贈成人早餐。如使用紙本或數位五倍券結帳，退房時每房每晚再送1000元抵用券。

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