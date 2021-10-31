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75元逛日式霧隱城、150元看電影！桃園「景點買一送一」2.0加碼時間&用法一覽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
加碼活動於11/1開放登記，最快11/5起可使用，登錄後採先到先用，額滿為止，限量15000人。圖／埔心牧場臉書專頁、樂遊桃園臉書專頁、桃園觀光導覽網
加碼活動於11/1開放登記，最快11/5起可使用，登錄後採先到先用，額滿為止，限量15000人。圖／埔心牧場臉書專頁樂遊桃園臉書專頁桃園觀光導覽網

鬧鐘先設好！桃園市政府8月推出「加倍愛桃園，景點買1送1」振興活動，主打各大人氣景點買一送一，如今宣佈11/1起加碼2.0登記，一共開放15000名額，可使用景點數量也已升級至36處，包含都會型水生樂園Xpark、龍潭偽出國亮點手信霧隱城、親子聖地巧虎夢想樂園、埔心牧場乃至在地影城應有盡有，銅板價就能暢玩，絕對要把握。

Xpark推出不限票種買一送一，成人只要275元就能拍個過癮。圖／Xpark提供
Xpark推出不限票種買一送一，成人只要275元就能拍個過癮。圖／Xpark提供

「加倍愛桃園，景點買1送1」2.0將於11/1早上9點正式開跑，此次額度採先到先用，凡至活動網站登錄身分證字號、手機號碼，並選擇欲使用的景點資料後，即能取得優惠資格，11/5起在補助額度額滿前可至選定的景點消費，獨享專屬買一送一優惠。

鳥居環狀步道讓人彷彿置身稻荷神社。圖／樂遊桃園臉書專頁
鳥居環狀步道讓人彷彿置身稻荷神社。圖／樂遊桃園臉書專頁

設有Dolby杜比廳的桃園青埔新光影城，本回特別推出現場購買「2D全票買一送一」，憑振興活動QR CODE購票，原價300元等於一人150元，另有統領威秀影城、等共5家影城配合活動，最高省下300元。而充斥日本風情的「手信霧隱城」入場門票原為150元，現享買二送二，原價600元現賺300元之餘，門票全額可抵除了DIY的全館消費，還會加贈霧隱城名品「黑羽燒4入禮盒」（原價220元，優惠價160元）及2張VIP暢遊券門票。

小人國票價原價550元，憑券享兩人同行一人免費，加100元再多一人，三人入場只要650元。 圖／小人國主題樂園臉書
小人國票價原價550元，憑券享兩人同行一人免費，加100元再多一人，三人入場只要650元。 圖／小人國主題樂園臉書

不僅如此，最早期曝光的小人國主題樂園550元票價買一送一仍適用，加100元多一人，平均一人只要217元；最夯水生公園Xpark也有不限票種買一送一，成人275元即可逛個過癮。

合作地點還有埔心牧場、石門水庫水域遊艇（阿姆坪碼頭、大壩碼頭）、龍潭大池水岸休憩廣場、郭元益糕餅博物館(楊梅館)、金格卡司‧蒂菈樂園、九斗休閒農場等共36個景點任選，更多可使用景點及體驗活動詳情請參官網

憑QR CODE可購買雙人遊牧愛加倍專屬套票，原價760元只要300元，含2張全票門票、2張環場列車乘車券、2張50元消費點券。圖／埔心牧場臉書專頁
憑QR CODE可購買雙人遊牧愛加倍專屬套票，原價760元只要300元，含2張全票門票、2張環場列車乘車券、2張50元消費點券。圖／埔心牧場臉書專頁

提醒大家活動以持有中華民國身分證國人為限，每個身分證字號限登錄一次，補助名額限量15000份，限單筆單次使用，每位國民僅使用一次。官方也提醒，原「桃園景點買1送1券」中籤且已使用者，無法再次申請，而民眾在網站上登錄資訊並非取得優惠額度，需要至合作景點使用才享有優惠。

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