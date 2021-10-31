五倍券倍數再放大！台南81家旅宿「住一晚送一晚」

【旅奇傳媒/編輯部報導】為搶攻振興五倍券商機，臺南市政府觀光旅遊局特別邀集臺南市旅館商業同業公會、臺南市直轄市旅館商業同業公會及臺南市民宿文化發展協會共同規劃，以及本市81家旅宿業者攜手再度加碼，超狂黃金陣容祭出搭配振興五倍券住宿方案，提供「買一晚住一晚」的超值住宿優惠，要把觀光商機留在臺南！

優惠專案為配合振興五倍券使用期間（110.10.8-111.4.30）之平日（周日至周四，假日、例假日及連續假日不適用），持振興五倍券支付房費（不限金額）住一晚，使用日期結束後6個月（111.5.1-111.10.31）內之平日（周日至周四，假日、例假日及連續假日不適用） 送一晚。由自由行旅客（團客不適用）直接向配合本專案的旅宿業者進行專案訂房（訂房平台及住宿劵不適用）即享優惠，專案贈送房型與數量依業者各有不同，也歡迎旅宿業者加碼再加碼，提供更優惠的入住日期、條件及房型選擇來提供旅客住宿。

▲台南趣淘漫旅加碼3天2夜豪華景觀雙人房第二晚免費只要5000元。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

這次參加臺南買一晚送一晚優惠專案眾星雲集，截至目前（持續滾動增加中）計有49間旅館與32間民宿，共81間旅宿業者超過1300間客房參與，囊括超多家知名大型星級旅館，如香格里拉臺南遠東飯店、台南大員皇冠假日酒店、富信大飯店及臺南大飯店等。 富信大飯店加碼再加碼可以同一晚訂二房，其中一房免費送，原價6600元只需要3000元；大型連鎖飯店如臺南晶英酒店、煙波大飯店臺南館、老爺行旅及台糖長榮酒店，煙波大飯店臺南館推出一律免費送8800元經典雙人套房；還有深受親子旅遊喜愛的夏都城旅、和逸飯店及尖山埤江南渡假村等渡假型旅店。

台南趣淘漫旅加碼再加碼直接隔日送，推出三天兩夜專案，入住原價12000元豪華景觀房不需要5000元，隔日再免費送ㄧ晚，立即享倍數放大超值優惠。背包客也不用擔心，還有U.I.J友愛街旅館、福憩背包客棧、艸祭Book inn等多家好口碑的背包客專門旅宿，為旅客提供選擇多樣的旅宿服務。

▲煙波大飯店臺南館推出免費送原價8800元經典雙人套房。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，目前疫情控制得當，振興五倍券來臺南旅遊住宿絕對是現階段能優惠倍數放大CP值超高的最佳選擇。臺南旅宿防疫一樣不懈怠，持續加強清消配合各項防疫措施，佩戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，並落實實聯制，讓旅客都能安心住宿。

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/go/4oeElkd0

臺灣旅宿網優宿：https://taiwan.taiwanstay.net.tw/discount/index.php?keyword=&cityName=%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82&kind=&amount=

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