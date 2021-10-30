「2021新北耶誕城」12月登場！絢爛燈海、演唱會免費賞，升級異國風秒出國

雙北人耶誕行程預備！新北最大年末盛會「2021新北歡樂耶誕城」日前確定續辦，繼去年攜手華特迪士尼推出全台唯一「迪士尼童話光雕秀」，今年因應疫情將結合亞洲、全球元素，以新規模及主題於12月正式登場，引爆民眾期待。

歷屆新北歡樂耶誕城通常於11月中旬就開幕，沿路的唯美主題燈區、絕美光廊及藝術裝置都是打卡亮點，集結重量級卡司演唱會與耶誕市集更是朝聖必備。而「2021新北耶誕城」隨著9月底疫情趨緩後，近期才確定續辦，計劃於12月初開城，代表屆時拍美照、聽免費演唱會、爽逛市集的熱門配套將會以全新模式回歸。

官方宣佈將以創新思維營造亞洲乃至全球氛圍，異國風情有望讓大家新增偽出國景點，稍微一掃無法出國的鬱悶，更多細節將會陸續公佈，udn旅遊也將為大家持續更新。

2021桃園萬聖城實驗室大門。圖／桃園觀光導覽網

在等候耶誕城新消息的同時，十月自然也不能錯過萬聖節。全台最大萬聖節活動「2021桃園萬聖城」即日開跑，今年以「科學怪人的瘋狂實驗室」為主題，除了有進階的光雕秀，「科學怪人」、「螢光小女孩」、「拜金蜘蛛」、「南瓜人」及「骷髏人」等大型裝置藝術，截至11/7都能拍爆記憶體，加上今（10/30）晚限定有動力火車、鼓鼓等多組歌手的變裝演唱會，絕對不能錯過啦！

2021桃園萬聖城骷髏人墓園。圖／桃園觀光導覽網

2021新北市歡樂耶誕城

地址：新北市板橋區中山路一段161號展期：預計12月

「2021桃園萬聖城」

地址：桃園市中壢區高鐵站前廣場展期：10/30-11/7（平日16:00-22:00；假日12:00-22:00）光雕秀時間：10/30 19:00至22:00；10/31-11/7 每晚18:00至22:00備註：每半小時展演5分鐘

延伸閱讀：

．全台最早耶誕城搶先看！ 16公尺耶誕樹、歐風小鎮、嘻哈Kitty大氣球，免費拍到明年2月

．南部「2022最美跨年煙火」長達888秒！義大世界搶先曝光年末盛會，規模再升級