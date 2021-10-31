鐵道上的空中花園！超CHILL創意台中11／5亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】中台灣持續以文化創意為城市帶來新氣象！由臺中市政府文化局主辦「創意台中」活動邁入第11年，今年以「TAICHUNG CHILL」為主題，結合舊城美學鐵道活動，將於11／5～11／14在綠空鐵道南段登場，共規劃6大主題展間、6大戶外裝置、2場特色主題日、4場文創市集、4場美學講座、12組音樂表演、2場走讀活動、城市尋寶及學生工作營等，以不同領域的在地文化為起點，持續媒合跨界人才與產業合作交流，盼於生活中營造創意的氛圍，創造屬於臺中創意生活的節日品牌，打造臺中的無限可能。

▲「創意台中」已經連續舉辦11年，持續以創意和城市生活做結合。 圖：臺中市政府文化局／提供

臺中市政府文化局局長陳佳君表示，臺中的產業非常發達，希望透過此次活動的辦理，將創意的生活態度帶入舊城區。總策展顧問廖佳玲表示，人是城市中最精彩的核心，在臺中，您可以在工作與生活中找到平衡感，認真工作之餘，同時可以享受專屬臺中的創意美好生活，這就是本次創意台中要表達的悠逸生活，Taichung Chill！

▲此次活動邀請多位國際設計師與創意生活美學家一同參與，灌注多方思維。 圖：臺中市政府文化局／提供

活動主視覺設計暨職人工藝創意展間策展人陳永基表示，台中市非常適合移居的城市，主視覺以色彩活潑的五隻小公仔作為主要呈現，希望家長們可以帶著小朋友到綠空鐵道一起感受臺中創意、chill的氛圍；規劃品茗茶藝展間策展人藍大誠表示，茶就像葡萄酒，可以藉由高腳杯來觀察茶湯的色澤、茶葉的形狀，在品茗的過程經由茶師的講解，更可以讓民眾深度體驗「茶的文化」。

▲活動主視覺有色彩活潑的五隻小公仔作為主要呈現。 圖：臺中市政府文化局／提供

▲活潑可愛又吸睛的小公仔將攻佔觀展遊客眼球。 圖：臺中市政府文化局／提供

文化局表示今年的創意台中主軸聚焦於「產業加值」，特別邀請國際級設計師-陳永基與北歐設計顧問公司廖佳玲及路威，帶領寫作中區文史工作者朱書漢、臺灣知名設計師周育潤、晴天花藝總監廖美雯、冉冉茶事創辦人藍大誠等人，規劃出展現臺中產業與創意美學生活交互融合之主題展間，而藝術家邁克邇MVM、朝陽科技大學建築系馮世人老師，則於現場設置各具城市特色之戶外裝置，期盼將臺中特色產業之元素，以不同的創意思維角度，與來到現場的民眾Chill的互動。

除主題展間與戶外裝置外，也將規劃兩場特色主題日：「走秀主題日」、「野餐主題日」，同時邀請眾多優質的品牌參與下午茶大賞，將新的生活美學注入於充滿老舊記憶的綠空鐵道上。民眾只要報名野餐日活動或參與下午茶風格大賞投票，即可獲得限量野餐墊及相關好禮。

臺中知名之市集品牌-舊物盛典，也將於11／6、7、13、14日以懷舊老物為主題，舉辦疫情回穩後第一場綠空限定市集。此外，本次活動摺頁地圖特別邀請臺中在地具有極高知名度之插畫家-afu繪製，將綠空鐵道軸線周邊14處具代表性的建築以溫暖的線條、顏色重新表達，而深耕在地許久的文史復興組合將透過走讀活動，城市尋寶腳本設計，讓民眾以寓教於樂的方式了解舊城區的美學及歷史。

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