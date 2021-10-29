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Hello Win！ 萬聖節飯店挑戰萌鬼、趣味競賽 一起來透抽一下

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萬聖假期到飯店挑戰《雲朗透抽遊戲》，爭奪最終勝利抱走最大豪禮。　圖：雲朗觀光集團／提供
萬聖假期到飯店挑戰《雲朗透抽遊戲》，爭奪最終勝利抱走最大豪禮。　圖：雲朗觀光集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】小朋友最期待的萬聖節要來了，今年各大飯店也跟風搶一波萬聖節商機，推出多項應景的活動與優惠，各式恐怖的點心、慶祝活動紛紛出爐。讓大小朋友一起出遊同樂。

雲朗觀光集團 推萬聖節一起來玩透抽遊戲

▲君品酒店「萬聖限定版」宅饗宴客房餐飲升級「奢華海陸餐」。　圖：雲朗觀光集團／提供
▲君品酒店「萬聖限定版」宅饗宴客房餐飲升級「奢華海陸餐」。　圖：雲朗觀光集團／提供

雲朗觀光集團搶搭近期最具話題性的《魷魚遊戲》熱潮，10/30(六) 與10/31(日) 的萬聖假期，於集團旗下翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮、兆品酒店台中、嘉義，六間飯店聯合舉辦《LDC Squeeze Game 雲朗透抽遊戲》萬聖活動，將有多位身穿桃紅套裝、面帶幾何圖形的士兵穿梭於飯店巡視，重現韓國影集經典情節，飯店也將還原劇中部份遊戲關卡並加以改編，為呈現影集中所強調的公平競爭原則，所有遊戲關卡將於活動當天揭曉，報名者有機會體驗到「123木頭人」、「椪糖」、「彈珠」、「魷魚遊戲」等其中的精彩內容，並讓住客免費參與豐富的遊戲競賽，搶奪最終的勝利獎品。君品酒店則推「宅饗宴萬聖限定版奢華海陸餐」住房專案，打造萬聖節沉浸式迎賓服務，雲品溫泉酒店、兆品酒店礁溪和品文旅也將推出多項應景活動共同迎接萬聖節。

新竹福泰飯店 X 金色三麥聯名 萬聖節快閃活動

▲新竹福泰飯店萬聖節活動。　圖：福泰飯店集團／提供
▲新竹福泰飯店萬聖節活動。　圖：福泰飯店集團／提供

新竹福泰飯店特與金色三麥聯名合作萬聖節快閃活動，於10/30 ~ 10/31 的每日下午2時 ~ 3時，安排15人 (每人NTD299 ) 各一場，除了可獲得金色三麥獨特風味啤酒350cc兌換券之外，同時可參加客製化製作萬聖節南瓜燈籠雕刻藝術體驗活動，與大家共同分享製作的過程，讓這獨特風格的燈籠，在萬聖節時，更加充滿歡樂與溫馨。此外，金色三麥為了使這萬聖節的氣氛達到萬分的高潮，期間安排了「狼嚎封萬聖戳戳樂」、「天黑請閉眼虛寶卡免費搶」、「狼嚎 IG 神攝手」趣味競賽，歡樂相聚。並有好吃、好玩、好喝超多優惠，等你來參加喔!

COZZI Blu和逸飯店 化身萌鬼大飯店

▲Cozzi Market逸‧市集提供自助百匯加入萬聖節元素餐點「吸血鬼肋排」及「暗黑地獄麵」。
▲Cozzi Market逸‧市集提供自助百匯加入萬聖節元素餐點「吸血鬼肋排」及「暗黑地獄麵」。

▲Cozzi Market逸‧市集提供自助百匯加入萬聖節元素餐點「吸血鬼肋排」及「暗黑地獄麵」。　圖：國泰飯店觀光事業／提供 「

2021桃園萬聖城」即將熱鬧登場，COZZI Blu和逸飯店．桃園館旗下餐廳Cozzi Market逸．市集以及Blu Bar，即日起至11/7共同推出萬聖節主題餐點及特色調酒，凡穿著萬聖主題變裝到上述餐廳用餐，再享9折專屬優惠。

▲海濱碼頭市集風格Cozzi Market逸‧市集自助百匯。　圖：國泰飯店觀光事業／提供
▲海濱碼頭市集風格Cozzi Market逸‧市集自助百匯。　圖：國泰飯店觀光事業／提供

以海邊碼頭市集為概念所打造Cozzi Market逸．市集，不僅將於即日起全面開放自助百匯，更搭上萬聖節熱潮，在10/28至11/7推出期間限定搞怪餐點，其中「吸血鬼肋排」以血紅吸血鬼為發想，慢火烘烤豬肋排淋上鮮紅火龍果醬汁。另外還有暗黑海鮮地獄麵、大眼怪果凍等萌鬼餐點，翻玩萬聖元素。而餐廳一旁的【微市集】也推出小幽靈馬林糖和手指餅乾，方便旅客攜帶限量的應景點心進行Trick or Treat！逸‧市集收費平日每位980元+10%、週末每位1,280元+10%。Blu Bar同步響應推出萬聖主題節慶調酒「血染長灘」400元+10%。

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萬聖節 市集 君品酒店

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