11月2日起雙鐵開放車廂內飲食！飛機、船舶也開放了

11/2起在臺鐵、高鐵列車內、公路客運及遊覽車內、及國內線班機與船舶內，可以吃東西了！今(28)日行政院長蘇貞昌於在院會指示，考量目前疫情趨緩穩定控制，在防疫成果共享下，為提振國內旅遊，活絡國內產業經濟，請交通部配合中央流行疫情指揮中心規劃，於11/2起交通運具內之飲食限制全面鬆綁，國家風景區及觀光遊樂業也取消容留量上限為承載人數80%之規定。

交通部表示，考量現行交通場站內均已開放飲食，故在維持基本防疫條件下，全面鬆綁交通運具內之飲食限制，包含臺鐵及高鐵列車內、公路客運及遊覽車內、以及國內線班機(航空器)與船舶內，在維持適當社交距離下或鄰近無旅客或旅客有配戴口罩下，可開放飲食。另郵局營業區域亦可在前開條件下開放飲食。

此外，由於指揮中心解除室內80人、室外300人之容留管制規定，交通部轄管國家風景區及觀光遊樂業亦配合取消容留量上限為承載人數80%之規定，不另訂上限。

另為配合政府振興經濟，活絡國內旅遊，高鐵及臺鐵配合5倍券係有規劃相關優惠措施，如高鐵推出振興五倍券專案~紙本滿額送、雙人55折優惠；臺鐵推出TR-PASS五倍券購票享優惠等措施，歡迎民眾多加利用。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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