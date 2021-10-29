萬聖節驚喜不驚嚇！ 飯店特製甜點大餐、 六福村魷魚之亂一起搗蛋趣

南瓜造型萬聖包。 圖：台北福華大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 近年來萬聖節已經成為台灣親子家庭與年輕人的扮裝派對節日，各地都有行之有年的遊街熱鬧活動，除了商圈活動，各地的甜點店或餐廳也都會推出應景商品，當然五星級飯店也不例外，快來看看萬聖節有哪些舌尖驚喜！

▲甜點九宮格萬聖節版。 圖：台北福華大飯店／提供

驚喜不驚嚇！各式特製甜點現身台北福華大飯店

台北福華大飯店也在今年（2021年），特別由館內最受歡迎的甜點麵包櫃「點心坊」巫主廚特製多款專屬萬聖節的節慶版甜點及麵包，包括：南瓜造型萬聖包、日式黑巧南瓜生乳捲、綠抹茶萬聖巴斯克、法式黑醋栗桑葚塔等…讓您今年的萬聖節驚喜不驚嚇。

而消費者最愛的「甜點九宮格」，也順勢推出萬聖節版本，每一格都充滿了萬聖節元素，從南瓜、蝙蝠到骷髏頭等應有盡有，小小一格可以享受到九種驚喜造型與口味，是最多人的首選。同時間，台北福華也推出「萬聖節搗蛋趣」快閃住房專案，10月16日前訂房，住房日為10月18日起至10月31日止，最低2999元起即可兩人入住，包含了以人數提供的西式獨享套餐外，還包括萬聖節版甜點九宮格與一瓶精選紅酒，讓您在都市裡來一場以萬聖節為主題的享受之旅。

▲惡魔血手_義式惡魔烤春雞。 圖：北投大地酒店／提供

北投大地酒店 推「鬼魅禁地」萬聖節大餐

北投大地酒店的萬聖節套餐一直以來都備受矚目，為了給賓客最應景的飲食體驗，今年更有全新突破，推出「鬼魅禁地」萬聖節大餐，要全面挑戰你的視覺及味蕾！蛆蟲、墳墓、血腥等恐怖元素一應俱全。

▲血腥獨眼_主廚特調飲品。 圖：北投大地酒店／提供

主菜「惡魔血手」將美味的烤春雞佐上蔓越莓汁，衝突的口感炸出驚豔的美味；而「魔物花園」更是在驚悚的菜色之後，以可愛的造型完美了整份餐點，即日起至10/31限量供應，套餐價只要1580+10％，想在五星級飯店搞鬼的朋友千萬不要錯過！菜單分別是：前菜-蛆蟲巢穴；湯品-骷髏地獄湯；燉飯-暗黑妖怪墳墓；主菜-惡魔血手；甜點-魔物花園；飲品-血腥獨眼。

▲10月28日當日變身魷魚遊戲角色玩六福村，即可獲得免費鬼王陪乘遊樂設施機會。 圖：六福村主題遊樂園／提供

魷魚之亂六福村接招 萬聖週開跑10/28指定裝扮入園送鬼王陪玩

眾所期待萬聖節即將在本周末登場，六福村經典墓碑鎮活動也進入白熱化，吸引許多遊客紛紛變裝入園朝聖，不管是變身中國鬼、東洋鬼或西洋鬼，殭屍、道士、貞子、小丑，或是動漫界鬼滅家族通通在園區齊聚，整個園區鬼怪氣氛十足。

進入墓碑鎮萬聖週，六福村也推出特別企畫，10/28周四限定，當日變身「魷魚遊戲」角色入園，即可獲得免費鬼王陪乘機會；園區將派出隱藏版鬼王陪伴參賽者一起搭乘「醉酒桶」或「瘋狂列車」等經典刺激的遊樂設施，每梯次前5組符合主題變裝資格者，活動當日11：00及15：00直接前往指定遊樂設施前排隊，即可享有鬼王陪乘設施的獨特體驗。

▲六福村專業舞者變身喪屍精彩演出，與遊客近距離互動。 圖：六福村主題遊樂園／提供

而造訪墓碑鎮更是不能錯過每年都一位難求的「惡靈餐廳」，一邊享用牛排大餐、一邊欣賞媲美百老匯等級國際級演出，出其不意成群喪屍就出沒在您身邊，當心用餐同時驚尖叫連連，百分百臨場感讓您彷彿身歷其境。

萬聖節墓碑鎮活動將延續至11月14日，「惡靈餐廳」持續滿訂，為了滿足更多遊客的期待，園區特別於10/28（四）加開中午場次，僅此一場把握最後卡位機會。

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