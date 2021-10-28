大台北「爆4星宅渡假」2千有找！雙人有浴缸泡到爽　假請起來說走就走

大台北地區不傷荷包的享受！

汲汲營營的生活中，有時需要喘口氣的空間，飯店住房正是一個逃離現實的最佳體驗，許多人可能會想到價格不斐，尤其要在大台北找一個舒適、有浴缸的飯店旅宿害怕容易踩雷，其實，有很多很棒的住宿，雙人費用少少也能開心享受「宅渡假」的樂趣喔！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了Agoda、Booking PChome旅遊等三個旅遊訂房網站的方案中，盤點出大台北地區2,000元有找、有浴缸可享受，又是四星級以上的飯店旅宿，不論是結伴同行或獨住都沒負擔，犒賞努力賺錢的自己，絕對不傷荷包，看完之後開始安排一趟放鬆之旅吧～

image source：凱達大飯店 Caesar Metro Taipei

No.10 成旅晶贊飯店 蘆州館

位於徐匯中學站的成旅晶贊飯店，不用出捷運站即可到達，讓你遠離鬧區、享受度假氣氛。除了交通方便外，樓下就是購物商場，熱鬧不用擔心會無聊。

飯店裡的標準雙床房也是不到2,000元就可以入住，還提供免費的健身房設施，房內也有小客廳及陽台，到了晚上可以悠閒地喝著小酒、觀賞夜景，住過的網友都讚嘆「CP值超高，一定會再來訪！」

No.9 華泰王子大飯店

於1969年盛大開幕的華泰王子飯店至今已年過半百，但依然維持飯店的硬體水準。

訂房網站中2,000元以下的選擇非常多元，室內空間寬敞，其中房間中一定會看到的元素為木頭，可能是桌椅，也可能是衣櫃，其木頭元素讓房間內增添許多沉穩的氣質，讓入住的旅客無不於此飯店中感受到鬧區中的平靜。

No.8 德立莊酒店

由「力霸百貨」改裝而成的德立莊酒店，是西門町新地標，以極簡設計為主軸，打造現代時尚新品味。

只要出捷運站就到的德立莊酒店，設計高貴但房不貴，不論是市景豪華雙床房型，還是家庭房房型，都附有浴缸而且2,000元有找，還包含免費的早餐，相當划算，非常適合疲累工作後，下班跑去住一晚，隔天再神清氣爽地去上班！

No.7 城市商旅

城市商旅分別位於台北著名夜市寧夏夜市、饒河夜市周圍，美食林立，不用擔心餓肚子。以風格而言，站前館走的是日式簡約風，入住、退房都採自助式，迅速方便。南東館偏豪華路線，房間寬敞且舒適，2,000元以下的房型皆無附早餐，需要額外加購。

比較特別的是，南東店的房型，每個衣櫥裡還附有完善的熨燙設備，相當貼心。雖然各分館各有特色，相同的是帶給顧客最棒的居住體驗。

No.6 神旺大飯店

即使在東區商圈這樣熱鬧的區域，也能用不到2,000元的價位，享有優雅放鬆的時刻，便利的生活機能，非常適合旅遊或是商務洽公。神旺大飯店以歐洲古典浪漫風格為設計基調，飯店的房間裡、走廊上更是隨處可見各式畫作、雕塑等珍藏，洋溢濃厚的藝術氣息。

房間內擺設風格精緻高質感，散發出高貴典雅的氣息。在柔和宜人的燈光下，放一缸溫度適中的熱水，紓解一天的辛勞，享受無盡的舒適自在。

No.5 老爺會館

隱身熱鬧中的老爺會館，交通位置便利，不論是中山商圈逛街血拚或是華山特區文青看展，都相當方便。南西店是日式結合簡約風格，林森店則是現代與溫馨兼具。南西店每個房型都有浴缸、林森店則是豪華雙人／雙床房才有，不過這個價位是沒有附早餐的，需要另外加購。

老爺會館頗受網友喜愛，許多網友紛紛稱讚「很棒的飯店，以後來台北只想住這間」、「舒服、乾淨、地點佳、服務讚！」。

No.4 台北凱達大飯店

與萬華火車站共構的凱撒飯店自創品牌，於2017年開幕，大家可能聽到是凱撒飯店集團的就聯想到昂貴的價格，訂房網站上雙人房型附帶浴缸不含早餐方案2,000元有找，房內設施新穎，空間明亮，當然少不了乾濕分離的衛浴設備，其中沐浴用品是採用專櫃品牌歐萊德 O'right！

飯店8樓還有一個超大的露天泳池是不少網美入住時拍照打卡的網美景點唷，入住時不妨與閨密帶套泳衣來張網美照吧！

No.3 翰品酒店 新莊

坐落於新莊大漢橋旁的翰品酒店，緊鄰河堤是個舒適放鬆的飯店選擇，房內空間大，乾淨舒適，給人一種現代時尚的感覺，浴室採用小巧方形的磁磚拼接而成頗具有復古感，與房內時尚感形成一種強烈對比，卻又不衝突。

最有特色的部分莫過於浴室連結床的那面牆，採用半開放式木製窗格，讓人住過一次難以忘記如此有特色的設計。訂房時須特別注意選擇2,000元以下的方案是不包含早餐的。

No.2 台北天成大飯店

姊妹淘還在為了飯店交通而煩惱？天成大飯店就位於四通八達的台北車站出口M7處，不僅交通便利，附近有百貨公司、美食選擇更是多到說不完。天成飯店房型擁有著濃濃的傳統氣息，不論是房內家具、配色、甚至是浴室的磁磚都保留著傳統中國風。

房內設施更是一點也不馬虎，擁有32吋液晶電視、乾濕分離的衛浴、免治馬桶，讓住的旅客感受到家的溫暖，訂房網站2,000元以下的方案中，許多都含有吃到飽的早餐唷，讓大家起床吃飽再開始新的旅程。

No.1 台北花園大酒店

坐落於捷運小南門站步行可達之繁華地區，訂房方案中的雙人／雙床房型一進門可看到木質地板，明亮寬闊的窗戶，白天時陽光透過窗戶灑進房內配上由膠囊咖啡機煮出熱騰騰的咖啡，頓時成了最佳下午茶地點，晚上則可讓入住的旅客飽覽台北市的繁華夜景。

此外房內採用乾濕分離且附帶浴缸的衛浴設施，頓時讓人彷彿置身於高級飯店中，不過須注意的是2,000元以下方案是沒附早餐的，但周圍美食林立也不擔心沒得吃，花小錢卻能享受如同高級飯店的待遇，還不手刀訂起來！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月25日至2021年10月24日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北地區4、5星級、雙人2千元有浴缸的飯店旅宿』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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