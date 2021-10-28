最高折500！2021雄獅旅展開跑 春節賞櫻5折起 偽出國遊日本最低39元

疫情趨緩國內旅遊管制進一步鬆綁，結合政府發放五倍券、國旅券刺激消費，雄獅旅遊看準國旅熱度持續提升，因此舉辦「2021雄獅旅展」，帶來豐富且多元的國內旅遊商品，包含山林、鐵道、跨年等主題行程及春節商品預購，票券、訂房、自由行也推出高達30種商品，自即日起至11月8日起止，於雄獅旅遊網站線上開賣，此外針對指定行程也祭出旅展優惠折扣，三天兩夜每人最高現折500，就是要讓旅客用最划算的價格，深度探索台灣之美！

雄獅旅遊舉辦「2021雄獅旅展」，帶來豐富且多元的國內旅遊商品，包含山林、鐵道、跨年等主題行程及春節商品預購，票券、訂房、自由行也推出高達30種商品；圖片提供/雄獅旅遊

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，雖然往年秋冬為國旅淡季，但隨著本土疫情穩定，加上五倍券、國旅券上路後市場反應熱絡，有許多旅客持五倍券購買旅遊商品，其中更有人將5,000元的五倍券一次使用，報名2日、3日以上的團體行程，顯示在疫情趨緩後，五倍券發放帶動秋冬旅遊消費，有望加速振興觀光旅遊產業。

戶外首選山林系行程雄獅帶你前往賞楓秘境

雄獅旅遊主打「賞楓秘境霞喀羅古道2日」，旅展優惠價每人2,488元起，前往新竹霞喀羅古道一賞豔麗楓紅，再到苗栗九湖農場與盛開的杭菊花海來場浪漫邂逅；圖片提供/雄獅旅遊

隨著賞楓季節到來，且進入山林地區可不需配戴口罩，自然系行程旅客詢問度逐漸提升，雄獅旅遊主打「賞楓秘境霞喀羅古道2日」，旅展優惠價每人2,488元起，前往新竹霞喀羅古道一賞豔麗楓紅，再到苗栗九湖農場與盛開的杭菊花海來場浪漫邂逅；「新竹魔戒森林、鎮西堡小團2日」走入全臺最大檜山巨木群步道，4人即可成行，每人最低價7,599元起，交通已安排專屬巴士，省去旅客自行開車的疲勞。至於鐵道主題部分，推薦「阿里山百年林鐵2日」，搭乘獨家阿里山森林鐵路專車、享原民特色風味餐，旅展優惠價每人3,199元起；「知本森林暖湯4日」，到知本森林遊樂區享受山林森林浴、高雄最新景點大港橋，更帶旅客搭乘市場獨家藍皮解憂號，旅展優惠價每人11,999元起。

「知本森林暖湯4日」，到知本森林遊樂區享受山林森林浴、高雄最新景點大港橋，更帶旅客搭乘市場獨家藍皮解憂號，旅展優惠價每人11,999元起；圖片提供/雄獅旅遊

此外，雄獅旅遊獨家推出台中創新主題體驗2日遊，21種創新主題行程，北中南皆可出發，由專業導覽人員帶領旅客體驗特色DIY活動，並造訪時下最熱門特色景點，旅客於12月25日前持不限面額五倍券報名（數位券出示憑證），每人團費直接現抵1,000元，行程推薦台北出發，安排前往阿聰師芋頭文化館進行芋頭酥DIY體驗，走訪雅聞七里香玫瑰園、高美濕地等，兩天一夜每人最低1,999元起；另外也可前往泰安羽粼落羽松秘境，由專業導覽人員深度介紹台中市眷村文物館，兩天一夜每人最低1,999元起；也有季節限定採筆柿行程以及軟埤坑休閒農業區古早味筍包DIY體驗等等，兩天一夜每人最低2,999元起。

雄獅旅遊獨家推出台中創新主題體驗2日遊，旅客於12月25日前持不限面額五倍券報名（數位券出示憑證），每人團費直接現抵1,000元；圖片提供/雄獅旅遊

安排跨年春節連假旅遊行程享旅展超殺5折優惠

針對即將到來的跨年假期，雄獅旅遊也推出豐富遊程，包括「2022日月潭跨年花火2日」，帶旅客揮別都市擾攘，前往南投日月潭，觀賞倒映在水面上的高空絢爛煙火秀，再前往車城老街進行木工DIY體驗，旅展優惠價每人3,199元起；「太麻里迎曙光３日」則是安排到台東太麻里，在海天一線的美景之下迎接2022年第一道曙光，也將走訪台東縱谷大地藝術季，體驗竹編裝置藝術與自然美景的結合、在地農場釋迦鮮採體驗，每人最低10,799元起。春節連假部分，雄獅旅遊針對家庭旅客推出「櫻花秘境五星老爺2日」，前往新竹賞櫻秘境「山上人家」看絕美粉紅櫻花雨，入住五星新竹老爺酒店享精緻自助晚餐，三天兩夜原價12,000元，旅展優惠下殺5折，每人最低6,099元起，讓旅客搶先卡位安排連假出遊行程。

票券最低39元起五星溫泉飯店訂房最低4折起

票券及訂房部分，由於出境旅遊尚未解封，雄獅旅遊推出日本線上旅遊，安排導遊線上直播走訪日本鳥取、島根、山口、廣島、岡山5縣，讓旅客在家也能盡情遊覽日本，旅展優惠價每人只要39元起；谷關溫泉飯店泡湯券原價300元，旅展優惠5折每人146元起；台東五星知本金聯世紀酒店，和風精緻三人房住宿含早餐原價12,000元，旅展下殺4折只要4,788元起。自由行部分推薦小琉球高鐵自由行，三天兩夜每人最低5,260元起，包含北高來回高鐵車票、雄獅旅遊獨家「藍皮解憂號」乘車體驗，入住在地精選酒店，替旅客省去安排交通旅宿的困擾。

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