2021台灣部落觀光嘉年華 邀您來當「部落客」

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局為宣傳部落特色及觀光成果，已連續8年舉辦「台灣部落觀光嘉年華」活動，讓遊客認識原民文化，並到部落觀光旅遊，今年「2021台灣部落觀光嘉年華－歡迎來作部落客」將從10月29日起至10月31日連續3天在華山文創園區紅磚A棟舉辦。

▲太陽的部落靜浦-巴歌浪樂團。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

整合原住民族委員會、文化部、勞動部勞動力發展署、內政部營建署、行政院農業委員林務局及觀光局轄下參山、日月潭、阿里山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸國家風景區管理處等相關單位共同參展，延續「歡迎來作部落客」的主題展現台灣原住民16族的多樣風貌及文化藝術風采，屆時各單位將展示各自部落觀光品牌行銷之成果，將原民文化的生活、內涵呈現在大家面前。

▲2021台灣部落觀光嘉年華－歡迎來作部落客，10月29日登場。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

活動規劃多項主題區，「成果展示區」展現各部會及觀光局轄下7大風景管理處推動部落觀光計畫的成果、「部落商品及遊程展示區」展示部落主題式觀光遊程及商品，提供民眾了解部落旅遊路線、特色商品，現場更安排適合親子共創的手作體驗「DIY活動區」、「舞台區」也安排原住民歌舞及促銷活動，而本年度獨特的戶外市集「瘋部落-買甚麼？到底！」有島嶼生活工藝、布農小米套餐、原生有機茶葉、友善栽種蔬果、圖紋風文創生活用品、客製化香薰、香氛除穢包、香草純露、在地農特產品、手作工藝飾品、手工織布染布竹編、竹陀螺DIY、小米酒等等及2021自行車旅遊年得獎遊程介紹，展現獨特的部落觀光商品特色。

▲2021台灣部落觀光嘉年華-部落商品及遊程展示。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

現場也將安排許多精彩活動，如各部落的歌舞表演、集戳章拿好禮、現場抽獎等，並邀請Amis旮亙樂團、達瑪巒文化藝術團、高雄寶山及二集團部落布農族八部合音、泰雅原舞工坊以及知名歌手舒米恩現場演出，透過樂舞、特色遊程、魅力商品和工藝，讓大家看見台灣原住民部落族觀光文化的多元與豐富性。

活動期間將舉辦各種限時搶購、快閃出集等吸睛促銷活動，運用振興五倍券支付，還能加碼優惠送，消費滿額集點抽獎，FB粉絲頁拍照打卡、線上問卷送好禮等，讓參與遊客體驗原住民部落協力策展的熱情與多元，更能獲得台灣各部落提供的豐富贈品！

2021台灣部落觀光嘉年華https://www.facebook.com/TaiwanIndigenousTourismFestival

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