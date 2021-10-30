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2021六堆秋收祭 歡慶客庄豐收一起來作客

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「六堆秋收祭」已開鑼。　圖：客家委員會客家文化發展中心／提供
「六堆秋收祭」已開鑼。　圖：客家委員會客家文化發展中心／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】客委會客家文化發展中心六堆客家文化園區「2021六堆秋收祭-共下來做客系列活動」，已於10月23日正式登場。六堆秋收祭已邁入第6年了，今年是六堆客家文化園區開園10周年，同時也是六堆300年。為了慶祝這重要的一年，客家委員會客家文化發展中心今年的「六堆秋收祭」特別以「共下來做客」為主題，從10月23日至11月7日跨三個週末規劃一系列活動，要帶大家共同來認識、體驗六堆。

這次活動還推出「十載好玩-樂秋收手遊」開放民眾下載體驗。這款手遊結合了六堆12鄉區人文地景、祭典、產業等特色，透過猜題、配對、點擊、抓取、擲筊等遊戲方式，讓年輕族群透過遊戲認識六堆與客家還福祭儀文化。

▲今年秋收祭特別規劃了豐富的客家文化體驗活動。　圖：客家委員會／提供
▲今年秋收祭特別規劃了豐富的客家文化體驗活動。　圖：客家委員會／提供

活動期間至11月7日每個周末也規劃了6條主題遊程，帶大家到六堆地區12鄉區「行尞」感受客庄特有風土民情，最後在11月7日進行「豐收割禾割稻飯」閉幕式，邀請民眾進行割稻體驗，與辛勤割稻後還可以品嚐美味的割稻飯，藉由一系列活動將高屏六堆地區傳統客家民俗與產業融入文化節慶，來帶動地方文化觀光，與展現台灣南部文化多元的樣貌。另外，還結合了美和科技大學「美和健護食安慶豐收成果展」、農委會台南水保局「水保局2021點亮屏東農村生活節」等多元活動。

客委會副主委鍾孔炤表示，客家人從傳統到現代皆會利用大自然節氣的變化，來調整一年的作息，是代代相傳的生活文化，春耕、夏耘、秋收、冬藏，這些都是以節氣作為農事運作的準繩，是非常有規律及智慧的天文學識。

何金樑主任表示，今年是六堆客家文化園區開園10周年，特別規劃了「六堆十年有成-十歲童慶」文化體驗活動，今年特別推出秋收限定版「露營美味套餐」、「割稻飯」，透過多元族群的特色菜餚，讓大家體會六堆地區的好滋味，秋收祭活動期間園區還打造了3大「農村主題體驗區」，大家可以在這些區域體驗客家生活文化(如：曬稻、釀豆腐乳、剪紙…等)和拍照打卡等等，讓朋友們以不同的方式體驗客家文化，暢遊六堆地區，邀請大家「共下來做客」，也共同慶豐收。

相關資訊：

六堆客家文化園區網站：https://thcdc.hakka.gov.tw/8268/

活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/l.LOVE.HAKKA

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