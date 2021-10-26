「Donki唐吉訶德」台灣再開分店！2號店消息曝光，24小時秒飛日本

來自日本的生活雜貨店「Don Don Donki唐吉訶德」今年1月首度登台，各大日本商品乃至熟食、日本直送的生鮮都成為台灣人朝聖亮點，引爆排隊熱潮。品牌今（26日）也於粉絲專頁公開招募二店員工的消息，據網站資訊，地點預計插旗台北市中正區，鄰近台北車站，有望搶攻通勤族及遊客的市場。

圖／編輯葉穎樂攝

「Don Don Donki唐吉訶德」西門首店於今年初登場，主打各式日本製造的美妝、商品，還有零食、生鮮熟食等，24小時營運的模式也成為台北新興熱門景點。如今品牌在人力網站開放招募二號店員工，雖尚未公佈確切地點，但可見上班地點為中正區。當地最夯的地標莫過於中正紀念堂、台北車站，代表未來又有新亮點可以一併順遊，過過無法飛日本的乾癮，粉絲別錯過啦！

圖／編輯葉穎樂攝

延伸閱讀：

．新北人24小時都能吃！平價日式「松屋」插旗新莊

．南部「2022最美跨年煙火」長達888秒！義大世界搶先曝光年末盛會，規模再升級