快訊

兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

金宣虎案外案？前女友的前夫控「她私德有問題3週見3男」

身分證對對碰！末2碼對中18組數字之一　500元入住承億文旅飯店

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／承億文旅臉書專頁
圖／承億文旅臉書專頁

身分證秀出來！除了五倍券，八款加碼振興券如國旅券、藝Fun券、動滋券等近期陸續開獎，不少人哀嚎全都槓龜堪稱「國家級邊緣人」。如今承億文旅文創設計旅店特別推出「身分證對對樂」專屬優惠，共祭出18組幸運數字，只要身分證末2碼對中任一組，即可用999元平日入住4大飯店的「標準雙人房」，平均一人只要500元，超值好康快把握。

承億文旅即日起至10/29推出「身分證對對樂」，只要身分證件末2碼含02、03、12、16、28、42、45、50、58、60、63、66、68、75、86、88、95、99任一組數字，即享999元特價入住「淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、花蓮山知道」標準雙人房，另加碼2299元「桃城茶樣子、墾丁雅客小半島」四人房型，邀大家一家人一起輕旅行。

承億文旅桃城茶樣子。圖／承億文旅提供
承億文旅桃城茶樣子。圖／承億文旅提供

此邊緣人專案即日起至10/29開放「官網線上訂房」，入住期限為截至12/29的週日至週四，每日每館限量5間，不含早餐，限本人入住（小孩適用），週五、六無法參與此活動。

延伸閱讀：

身分證、生日數字有「5」　新板希爾頓飯店「早餐免費」還能現折千元再送千

漢堡王「免費華堡」爽吃3天、摩斯紅茶＋牛肉蛋堡僅69元！免對身分證人人有

身分證優惠！有3個2或同音字「牛排免費吃」　台中2大人氣早午餐好康

相關新聞

「Donki唐吉訶德」台灣再開分店！2號店消息曝光，24小時秒飛日本

來自日本的生活雜貨店「Don Don Donki唐吉訶德」今年1月首度登台，各大日本商品乃至熟食、日本直送的生鮮都成為台灣人朝聖亮點，引爆排隊熱潮。品牌今（26日）也於粉絲專頁公開招募二店員工的消息，

身分證對對碰！末2碼對中18組數字之一　500元入住承億文旅飯店

身分證秀出來！除了五倍券，八款加碼振興券如國旅券、藝Fun券、動滋券等近期陸續開獎，不少人哀嚎全都槓龜堪稱「國家級邊緣人」。如今承億文旅文創設計旅店特別推出「身分證對對樂」專屬優惠，共祭出18組幸運數

南部「2022最美跨年煙火」長達888秒！義大世界搶先曝光年末盛會，規模再升級

全台第一場跨年煙火消息來了！高雄「義大世界」今（26日）搶先曝光2022年跨年煙火秀，主打888秒高空煙火，並強調採用新工法擴大施放，勢必給予最難忘的視覺饗宴。 義大世界歷屆跨年盛會都是南部

跨年史上最低價！「寒舍艾麗酒店」推3天2夜101景觀房，加贈空中花園DJ Party與早餐

去年跨年因應疫情緊繃，許多跨年與住宿活動都減少規模甚至取消，今年因應警戒解封、國旅逐漸回溫，可望盛大迎接嶄新的2022年，擁有地利優勢的寒舍艾麗酒店即日起開放預訂「焰麗迎曦2022」跨年住房優惠專案，且號稱「史上跨年最低價」，直接景觀第一排面向台北101賞析煙火，更狂的是入住還有免費空中花園跨年音樂Party與高級早餐，快搶先揪團訂起來了啦！

烈火肆虐！蒙古烤肉「唐宮」招牌被薰成「古呂」　鄰居直呼難過

繼有70年歷史的「成吉思汗蒙古烤肉」於今年8月結束營業之後，台北另一間有45年歷史的蒙古烤肉餐廳「唐宮」，於10月24日...

台北「5公頃彩色花海」11月登場！2021關渡花季再升級，免費接駁車天天直達

台北花仙子們預備！「2021關渡秘境花海」預計於11/6至11/21登場，比起去年4.38公頃的花毯，今年範圍擴大升級至5.08公頃的大片彩色美景，不僅能免費拍個過癮，還有接駁車能直達現場，更有一系列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。