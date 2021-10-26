身分證對對碰！末2碼對中18組數字之一　500元入住承億文旅飯店

身分證秀出來！除了五倍券，八款加碼振興券如國旅券、藝Fun券、動滋券等近期陸續開獎，不少人哀嚎全都槓龜堪稱「國家級邊緣人」。如今承億文旅文創設計旅店特別推出「身分證對對樂」專屬優惠，共祭出18組幸運數字，只要身分證末2碼對中任一組，即可用999元平日入住4大飯店的「標準雙人房」，平均一人只要500元，超值好康快把握。

承億文旅即日起至10/29推出「身分證對對樂」，只要身分證件末2碼含02、03、12、16、28、42、45、50、58、60、63、66、68、75、86、88、95、99任一組數字，即享999元特價入住「淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、花蓮山知道」標準雙人房，另加碼2299元「桃城茶樣子、墾丁雅客小半島」四人房型，邀大家一家人一起輕旅行。

承億文旅桃城茶樣子。圖／承億文旅提供

此邊緣人專案即日起至10/29開放「官網線上訂房」，入住期限為截至12/29的週日至週四，每日每館限量5間，不含早餐，限本人入住（小孩適用），週五、六無法參與此活動。

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