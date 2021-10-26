南部「2022最美跨年煙火」長達888秒！義大世界搶先曝光年末盛會，規模再升級
全台第一場跨年煙火消息來了！高雄「義大世界」今（26日）搶先曝光2022年跨年煙火秀，主打888秒高空煙火，並強調採用新工法擴大施放，勢必給予最難忘的視覺饗宴。
義大世界歷屆跨年盛會都是南部最大亮點之一，每年演唱會卡司、煙火秀都吸引大批人造訪。今年官方優先宣佈將於12/31晚間打造長達888秒的煙火秀，以關懷、希望、勇氣、未來四大主題出發，期盼展現「開闊與希望」。值得一提的是，官方強調選用頂級尺玉煙火，並採用新工法擴大施放，在夜空呈現大扇形藝術煙火，預計比往年更震撼，升級的絢爛效果令人期待。
此外，義大世界也釋出首波「早早鳥」跨年住房專案，截至10/31訂購義大皇家酒店，雙人住宿3天2夜，含早餐、宴會廳跨年夜晚餐22000元起，每房免收一成服務費，入住煙火景觀房坐擁近距離賞煙火的好位置，每房再加價2000至3000元；若預訂義大天悅飯店，四人房最高可省下2700元，一家大小一起迎接新的一年超療癒。
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