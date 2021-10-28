11／5登場！「2021 ITF旅展」加倍奉還 五倍券住飯店省更多

【旅奇傳媒/編輯部報導】ITF台北國際旅展將於11月5日起一連四天在台北南港展覽館盛大舉行，今年也推出【加倍奉還，力挺觀光】企劃，搭配五倍券登場的話題，策劃各種精采有趣的現場活動與折扣加碼，加倍回饋給熱愛旅遊的民眾，各飯店也針對旅展推出好康加碼，邀請親朋好友進場消費、力挺觀光！

▲搭乘應許運河遊艇，體驗環湖2.2公里之旅。 圖：花蓮理想大地渡假飯店／提供

理想大地旅展振興加碼 送500元現金禮券！

以西班牙特色建築聞名的理想大地，連續入選台灣東部最美飯店，亦是全台唯一榮獲國際專刊《100 Hotels + Resorts》評選為「世界百大飯店」。理想大地振興加碼大放送，凡使用五倍券於旅展現場購買理想大地任何一項住宿禮券，即回饋500元現金禮券，雙重好康絕對是今年旅展瘋搶購的必買理由。

理想大地線上購票 驚喜加碼好康三重奏

今年官網線上購票更同時火熱登場，挑戰優惠無極限，即日起至11月8日，夾帶住宿、餐飲、主題遊程等多重優惠，邀請旅客親臨體驗。平日雙人住宿券每張5,600元起，一泊二食每張6,800元起，理想饗樂券1700元可使用四選一：自助晚餐或風味晚餐兩客，主題遊程4張，客房升等套房券，視同現金禮券1700元；持住宿禮券於明年1月27日前入住（跨年連假和春節除外），平日入住免費贈送超人氣的生態竹筏體驗，通用的住宿券適合歲末年終與親朋好友來場春酒尾牙小團聚，加人免費升等外，主題遊程可更換升級幸福自助晚餐！

▲阿樹國際旅店_豪華雙人房-森林。 圖：凱撒飯店／提供

凱撒飯店聯合住宿券最低2083元起 再抽墾丁凱撒Villa免費住

凱撒飯店連鎖為搶國旅商機，主打聯合券形式提供消費者多元選擇及方便使用，再次推出聯合住宿券每張2,500元適用全台9間飯店住宿、聯合餐券每張600元可於北部飯店享用超值美饌，以及墾丁凱撒西餐廳晚餐券每張688元，凡是購買電子票券可即買即用搶先享受。

▲墾丁凱撒_景觀客房-陽台景。 圖：凱撒飯店／提供

此外，今年提供單張購入，買越多優惠更多，如聯合住宿券買5送1、每張只要2083元，聯合餐券買10送1、每張只要545元！同時為歡慶凱撒飯店連鎖「凱撒商城」整合購物平台正式上線，凡線上旅展期間（10/8～11/15）購買聯合住宿券，即有機會抽中價值77,000元墾丁凱撒Villa免費住宿券。

聯合住宿券可依需求選擇入住全省凱撒飯店：憑1張可入住台北凱撒、台北凱達、內湖凱旋、阿樹國際旅店、台北趣淘漫旅（含2客早餐）、台南趣淘漫旅（加贈六項冒險活動及曾文水庫門票）及台東趣淘漫旅（含2客早餐），最低優惠1.6折起；憑2張可入住板橋凱撒一泊二食或連住兩晚不含早餐，方案皆享升等菁英客房或贈JO MALONE沐浴組合（原價享1.4折）；憑3張可入住墾丁凱撒景觀客房雙人一泊二食或四人住宿含早餐二擇一（原價享4.9折）。

▲福容大飯店福隆，可飽覽東北角美景。 圖：福容大飯店福隆／提供

福容大飯店線上旅展開跑 11/15前「聯合住宿券」一套26,990元

福容大飯店ITF線上旅展開跑，即日起至11/15購買「聯合住宿券」一套26,990元，加入享福卡會員享買10送1「再贈一」，平均一張只要2,249元，使用兩張聯合住宿券就能入住福容福隆店Villa區簡樸禪風客房；只用三張還可入住三天兩夜，平均每人每晚只要1687元起，不僅能入住到東北角最美渡假飯店，還能搶先體驗「福隆海洋溫泉」，開採至地下1500公尺的深層海洋氯化物碳酸氫鹽泉，呈現淡琥珀色，泉水透澈、幾乎無味，泉質的礦物質含量是台灣溫泉法定標準的30倍，也獲日本溫泉協會認證肯定，是屬台灣獨特泉質，趕快搶購聯合住宿券，一起度過暖暖冬天。

▲福隆海洋溫泉「氯化物碳酸氫鹽泉」適合閨蜜、情侶一起泡湯。 圖：福容大飯店福隆／提供

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