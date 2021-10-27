鐵粉Last Call！「奈良美智特展」最終站 《微熱少女》台南見

為感謝臺灣捐贈口罩給日本，及對311東日本大地震的關懷與協助，日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）於今年3月起在臺展開的「奈良美智特展」巡迴展，精彩最終站即將在臺南市美術館1館登場，並以2021年初完成的《微熱少女Slight Fever》為主視覺，邀請民眾一同見證奈良創作的成長與變化。

於2021年11月16日至2022年2月13日移師臺南市美術館1館的「奈良美智特展」，展品將包含首度海外展出的《月光小姐 Miss Moonlight》、特別為臺灣創作的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》等台北站53件展品，另外高雄站首度公開的素描作品、繪於紙板上的《山子姊姊 Yamako Sister/older》與《山子妹妹 Yamako Sister/younger》、奈良親自拍攝的《旅行的山子 Traveling Yamako》系列15件攝影作品，以及《微熱少女Slight Fever》等新作也將巡展南美館。

談到臺南，多次來到臺灣的奈良美智說：「我覺得在數度造訪的臺灣城市裡，臺南的城市規格和街道風景和自己最合得來。我想那是因為，若台北和高雄讓人覺得像是東京和大阪的話，臺南的某些地方讓我感受到像是我自己故鄉的地方城市弘前的親密感。」也曾於表示，當他看到南美館1館的空間照片時，便感覺到「經歷時間洗禮的空間之美」，並確定了「要在那邊讓大家看我的作品」。

壓軸場臺南站主視覺則由《微熱少女Slight Fever》擔當，這幅畫在來台展出之前，僅在東京的Yutaka Kikutake Gallery、由奈良自己企劃的展覽《YOUTH》中展出，隨即運來臺灣，因此臺灣也是《微熱少女》首次海外曝光。奈良美智認為，《微熱少女》與過去的作品有著明顯的不同，他畫出了比以往的小女孩稍微成熟一點的樣貌，「我自己也還不太清楚為什麼，但覺得畫出來的樣子彷彿是向孩童時代的過去告別，走向青春期和青年時代。不過，這不是什麼傷感的事，我發現我反而變得能夠意識到這是可以用俯瞰的角度來看自我的一種成長。」由這幅畫作為臺南站主視覺，也象徵著臺南將成為藝術家作品邁向下一個成長里程碑的見證者。

臺南「奈良美智特展」展覽由中華文化總會、臺南市美術館、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation ) 共同主辦，文化部、公益財團法人日本臺灣交流協會、臺南市政府協力籌劃。本次展覽免票入場，全面採線上預約制，每場次額滿為止，並將自11月08日下午一點鐘開放首波參觀梯次預約，展覽相關資訊請詳特展官方粉絲頁與文總、南美館官網。

「奈良美智特展」

展期｜2021年11月16日 至 2022年2月13日

地點｜臺南市美術館1館2樓展覽室I至J

詳細展覽資訊｜https://www.tnam.museum/exhibition/detail/278

主辦單位｜中華文化總會、臺南市美術館、Yoshitomo Nara Foundation (Japan General Incorporated Foundation)

協辦單位｜文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、臺南市政府

主要贊助｜中國信託銀行

贊助單位｜臺鹽、臺南市台日文化友好交流基金會

協力單位｜中華航空、臺南晶英酒店、友愛街旅館

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/199147