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亞洲最佳商務艙！「汶萊皇家航空」獲2021世界旅遊獎雙肯定

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汶萊皇家航空今年首次獲得世界最佳航空公司提名。　圖：汶萊皇家航空／提供
汶萊皇家航空今年首次獲得世界最佳航空公司提名。　圖：汶萊皇家航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】世界旅遊獎World Travel Awards於日前揭示，汶萊皇家航空公司獲頒2021年亞洲最佳商務艙及亞洲最佳機組人員。汶萊皇家航空繼2020年之後，於2021年再次獲頒最佳機組人員，同時也是在2010年至2012年期間三度獲得該類別提名後，首次獲頒亞洲最佳商務艙。

▲汶萊皇家航空獲頒「亞洲最佳航空公司商務艙」殊榮。　圖：汶萊皇家航空／提供
▲汶萊皇家航空獲頒「亞洲最佳航空公司商務艙」殊榮。　圖：汶萊皇家航空／提供

「在汶萊皇家航空公司，我們的客人是我們所做一切的核心。很高興所提供的服務體現出汶萊的熱情好客，而這些溫度深植於所有投票給我們的人。」汶萊皇家航空執行長Sabirin Abdul Hamid代表汶萊皇家航空由衷感謝乘客、朋友、粉絲一直以來的支持；身為汶萊皇家航空的一份子，對於所有同仁努力成就的結果感到無比自豪。

▲汶萊皇家航空獲頒「亞洲最佳機組人員」殊榮。　圖：汶萊皇家航空／提供
▲汶萊皇家航空獲頒「亞洲最佳機組人員」殊榮。　圖：汶萊皇家航空／提供

世界旅遊獎創始人 Graham E. Cooke 表示，汶萊皇家航空公司為提高航空業標準做出示範，這些努力得到旅遊業界和消費者的認可，獲評為「2021年亞洲最佳航空公司商務艙」和「2021年亞洲最佳機組人員」殊榮！

同時，汶萊皇家航空公司亦於相同類別世界評比中獲得2021年世界最佳機組人員及 2021 年最佳航空公司商務艙的提名；汶萊皇家航空已連續二次獲得世界最佳機組人員提名，並於去年獲頒亞洲最佳機組人員。此外，今年首次獲得世界最佳航空公司提名。

汶萊皇家航空機隊目前擁有14架客機提供載客服務，2019年汶萊皇家航空由2020 APEX 航空評鑑評選為五星級航空，在全球航空公司 100 強中排名第 66 位，並在 2019 SKYTRAX Awards 中獲得四星級認證；另外，汶萊皇家航空獲得貓途鷹TripAdvisor連續三年評選為亞洲區最受喜愛的航空公司，更於2021年獲由航空專業評鑑網站評定的「七星級Covid-19防疫認證」航空公司。

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