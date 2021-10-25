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跨年史上最低價！「寒舍艾麗酒店」推3天2夜101景觀房，加贈空中花園DJ Party與早餐

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒舍艾麗酒店提供
圖／寒舍艾麗酒店提供

去年跨年因應疫情緊繃，許多跨年與住宿活動都減少規模甚至取消，今年因應警戒解封、國旅逐漸回溫，可望盛大迎接嶄新的2022年，擁有地利優勢的寒舍艾麗酒店即日起開放預訂「焰麗迎曦2022」跨年住房優惠專案，且號稱「史上跨年最低價」，直接景觀第一排面向台北101賞析煙火，更狂的是入住還有免費空中花園跨年音樂Party與高級早餐，快搶先揪團訂起來了啦！

圖／寒舍艾麗酒店提供
圖／寒舍艾麗酒店提供

寒舍艾麗酒店坐落於台北市信義計畫區中心，總共擁有235間高級豪華的客房，其中超過三分之一的數量面向台北101，擁有「煙火第一排」的完美視野，絕對是是欣賞台北101夜景與跨年相關活動的最佳選擇。

圖／寒舍艾麗酒店提供
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這回艾麗推出的「焰麗迎曦2022」3天2夜跨年住房專案，被喻為擁有「史上最低價」的跨年價，最低的精緻客房享有每房19,900元（10%服務費及5%稅金另計）；若要101景觀房，最低則享有景隅精緻客房每房29,900元（10%服務費及5%稅金另計）。

圖／寒舍艾麗酒店提供
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值得一提的是，本專案限雙人入住，包含贈送的翌日早餐2客、免費使用健身房及無線上網等服務外，還有含跨年當晚（2021年12月31日）晚間11點至凌晨0點30分的空中花園跨年倒數活動，將聘請專業DJ現場刷盤打碟，並有一系列音樂活動與飲品可享用，絕對會是一掌難忘的台北101跨年體驗。更多好康優惠請上官網查詢。

寒舍艾麗酒店

地址：110台北市信義區松高路18號

電話：(02)6631-8000

官網：humblehousehotels.com

圖／寒舍艾麗酒店提供
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