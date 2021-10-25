台北「5公頃彩色花海」11月登場！2021關渡花季再升級，免費接駁車天天直達

台北花仙子們預備！「2021關渡秘境花海」預計於11/6至11/21登場，比起去年4.38公頃的花毯，今年範圍擴大升級至5.08公頃的大片彩色美景，不僅能免費拍個過癮，還有接駁車能直達現場，更有一系列活動，讓大家行程滿檔。

圖／關渡秘境花海 臉書專頁

「2021愛戀關渡 花現幸福」11/6開跑，活動截至11/21。北投區八仙抽水站現場種滿粉色、橘黃色等波斯菊花種，還有百日草、向日葵等，繽紛花色滿開時更顯耀眼，還能遠眺大屯山、七星山等。尤其今年逾5公頃花海為歷屆最大面積，配上翠綠山巒、藍天白雲簡直太唯美。

圖／關渡秘境花海 臉書專頁

值得一提的是，民眾不限平假日，都能搭乘免費接駁車直達花海，每日早上9點起發車，只要至捷運唭哩岸站旁的公車站「唭哩岸(西安)」等候搭車即可。官方也提醒，由於現場農田無設置燈光，不適合夜遊賞花，建議下午4點即準備離場，且現場不開放騎車入會場，但可停在周邊，漫步農路，徜徉迷人的鄉間花海。

圖／關渡秘境花海 臉書專頁

此外，活動更推出「波斯菊花環」DIY手作課程、花海音樂會、花海導覽等療癒系活動，也聯手北投區及士林區的各優良商家，凡至合作店家消費即享優惠，從鹹鴨蛋、牛肉麵、關東煮等乃至解嘴饞的零嘴、人氣伴手禮，還有鞋店、溫泉會館等行程，讓大家除了打卡還能安排愜意一日遊。

圖／關渡秘境花海 臉書專頁

「2021愛戀關渡 花現幸福」

地點：台北市北投區承德路七段401巷；日期：11/6-11/21免費接駁車：至捷運唭哩岸站旁的公車站「唭哩岸(西安)」搭車，平日班次20至30分一班，假日7至10分一班。

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