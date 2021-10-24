秋蟹吃到飽！宜蘭最大自助餐「MU TABLE」推海鮮季，松葉蟹腳、產地直送海味無限吃

海鮮控吃到痛風都甘願！占地350坪、堪稱宜蘭最大自助Buffet餐廳「MU TABLE」快閃推出「秋蟹極鱻」海鮮季，一系列產地直送的海鮮料理、新鮮蟹類、松葉蟹腳統統無限供應，超值饗宴先筆記。

圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁

礁溪寒沐酒店自助餐品牌MU TABLE祭出季節限定海鮮季，百匯吃到飽升級成2.0版本豐盛海味大餐，即日起至11/30為止凡至餐廳用餐，就能大快朵頤三點蟹、牛蹄蟹等蟹品，加碼周邊漁港直送的海鮮料理「紅咖哩荷蘭醬焗生蠔」、「煎烤薄鹽鮮魚」、「酸辣海鮮沙律」等，晚餐時段還加碼「松葉蟹腳」吃到飽與每人半隻「鐵板龍蝦佐起司醬」。

此外，11/14前若透過寒舍線上旅展，還有機會用下殺700元的特價，搶購MU TABLE自助餐「平日單人午餐券」，而平日晚餐、假日午晚餐則有單人券每張900元，直接省下280元，用在海鮮季最划算。

礁溪寒沐酒店MU TABLE「秋蟹極鱻」海鮮季活動日期：即日起至11/30價位：（均需要加收10%服務費）平日午餐：平日成人920元、兒童465元；平日晚餐、假日：全天成人1180元、兒童565元

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