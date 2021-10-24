聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋蟹吃到飽！宜蘭最大自助餐「MU TABLE」推海鮮季，松葉蟹腳、產地直送海味無限吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／礁溪寒沐酒店官網
圖／礁溪寒沐酒店官網

海鮮控吃到痛風都甘願！占地350坪、堪稱宜蘭最大自助Buffet餐廳「MU TABLE」快閃推出「秋蟹極鱻」海鮮季，一系列產地直送的海鮮料理、新鮮蟹類、松葉蟹腳統統無限供應，超值饗宴先筆記。

圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁
圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁

礁溪寒沐酒店自助餐品牌MU TABLE祭出季節限定海鮮季，百匯吃到飽升級成2.0版本豐盛海味大餐，即日起至11/30為止凡至餐廳用餐，就能大快朵頤三點蟹、牛蹄蟹等蟹品，加碼周邊漁港直送的海鮮料理「紅咖哩荷蘭醬焗生蠔」、「煎烤薄鹽鮮魚」、「酸辣海鮮沙律」等，晚餐時段還加碼「松葉蟹腳」吃到飽與每人半隻「鐵板龍蝦佐起司醬」。

此外，11/14前若透過寒舍線上旅展，還有機會用下殺700元的特價，搶購MU TABLE自助餐「平日單人午餐券」，而平日晚餐、假日午晚餐則有單人券每張900元，直接省下280元，用在海鮮季最划算。

礁溪寒沐酒店MU TABLE「秋蟹極鱻」海鮮季
活動日期：即日起至11/30
價位：（均需要加收10%服務費）
平日午餐：平日成人920元、兒童465元；平日晚餐、假日：全天成人1180元、兒童565元

延伸閱讀：

身分證優惠！有3個2或同音字「牛排免費吃」　台中2大人氣早午餐好康

11月壽星等到了！薄多義「幾歲送幾隻雞翅」回歸，5至6月生日禮也能補用

50%蝦量免費升級！眷村美食「忠青商行」插旗台北101，爆夯蝦仁飯開幕優惠

吃到飽 海鮮 秋蟹

相關新聞

防疫旅館優惠升級！安心享美食＋輕奢華住宿　爽過15天防疫假

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然疫情趨緩，防疫規定與防疫意識仍要遵循，為此，不少飯店也將防疫旅館服務再升級，從餐食、消毒、房型優惠，多方面體貼入住者需求。 台北凱撒轉一般防疫旅館 「饗家・安心歸宿」一

秋蟹吃到飽！宜蘭最大自助餐「MU TABLE」推海鮮季，松葉蟹腳、產地直送海味無限吃

海鮮控吃到痛風都甘願！占地350坪、堪稱宜蘭最大自助Buffet餐廳「MU TABLE」快閃推出「秋蟹極鱻」海鮮季，一系列產地直送的海鮮料理、新鮮蟹類、松葉蟹腳統統無限供應，超值饗宴先筆記。 礁

獨／台北人氣燒鳥「酉志」熄燈　網友不捨：心中第一名

喜愛品嚐日式串燒、小酌兩杯的民眾，可得把握機會了！藏身於林森北路條通內的台北燒鳥人氣餐廳「酉志」宣佈，因租約到期因素，因...

哈利波特快閃店！「9又3/4月台、魔法飛天車」現身全台　霍格華茲周邊獨家首賣

哈利波特迷已準備就緒！改編自小說的《哈利波特》人氣系列電影可謂經典不敗的回憶，如今「哈利波特-霍格華茲返校季快閃店」已分別登陸北中南，將代表性的場景「9又3/4月台」、「魔法飛天車」神還原，並引進多款

台南最美市集「島嶼餐桌物語」限時2天！近100家美食＋質感手作攤位，還有草地野餐&演唱會

最美市集到台南了！LA RUE文創設計「島嶼餐桌物語」於10/30至10/31快閃，活動期間不僅可免費爽逛共95家美食、手作品牌，還有「麋先生」、「好樂團」等7組樂團與歌手接力獻聲，讓大家視、聽、味、

到農場住一晚！ 14大農場享3大優惠超吸睛 住宿5千、加贈1千農遊現金券

【旅奇傳媒/記者-王政】兼具自然、療癒、體驗樂趣的農場旅遊，在後疫情時代成為國人出遊的熱門選項，農場空氣清新流通不用人擠人，孩子可以自在奔跑釋放壓力，還能從農場旅遊中獲得新鮮有趣的體驗。 由台灣休

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。