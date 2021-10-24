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哈利波特快閃店！「9又3/4月台、魔法飛天車」現身全台　霍格華茲周邊獨家首賣

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／新光三越 台南西門店臉書專頁、Big City遠東巨城購物中心IG、勤美 誠品綠園道臉書專頁
圖／新光三越 台南西門店臉書專頁Big City遠東巨城購物中心IG勤美 誠品綠園道臉書專頁

哈利波特迷已準備就緒！改編自小說的《哈利波特》人氣系列電影可謂經典不敗的回憶，如今「哈利波特-霍格華茲返校季快閃店」已分別登陸北中南，將代表性的場景「9又3/4月台」、「魔法飛天車」神還原，並引進多款獨家周邊，把握快閃檔期打卡、入手授權的商品吧！

圖／新光三越 台南西門店臉書專頁
圖／新光三越 台南西門店臉書專頁
圖／新光三越 台南西門店臉書專頁
圖／新光三越 台南西門店臉書專頁

因應二十週年，華納兄弟與CACO品牌打造「哈利波特-霍格華茲返校季快閃店」，即日起分別於台北、新竹、台中、台南、高雄5處同步登場，其中霍格華茲學生的必經入口「9又3/4月台」也首度現身台灣，讓粉絲免飛倫敦也能免費拍照，還有會飛的福特安格里亞車也進駐，截至11/9為止都能於台中、台南、高雄場打卡。

圖／勤美 誠品綠園道臉書專頁
圖／勤美 誠品綠園道臉書專頁

除了美拍，此次授權聯名也獨家引進學院長袍、互動嘿美娃娃、分類帽等經典角色的品項，加碼魔法世界道具系列盲盒，另有霍格華茲學院風服飾、圍巾、帽子、包包、鞋子、飾品、口罩、馬克杯、杯墊等，實用又潮度破表。不僅如此，凡至快閃店單筆滿3000元，還能額外獲得限量哈利波特授權手提袋，送完為止，鐵粉必收。

圖／勤美 誠品綠園道臉書專頁
圖／勤美 誠品綠園道臉書專頁

哈利波特-霍格華茲返校季快閃店

台北｜誠品生活南西
地點：台北市中山區南京西路14號１樓 
展期：即日起至2021/11/30 

新竹｜Big City遠東巨城購物中心
地點：新竹市東區中央路229號１樓
展期：即日起至2021/11/09

台中｜勤美誠品綠園道
地點：台中市西區公益路68號Ｂ２樓
展期：即日起至2021/11/09

台南｜新光三越台南新天地
地點：台南市中西區西門路一段658號５樓
展期：即日起至2021/11/09

高雄｜統一時代夢購物中心
地點：高雄市前鎮區中華五路789號７樓
展期：即日起至2021/11/09

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