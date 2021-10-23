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台南最美市集「島嶼餐桌物語」限時2天！近100家美食＋質感手作攤位，還有草地野餐&演唱會

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／La Rue文創設計臉書專頁
圖／La Rue文創設計臉書專頁

最美市集到台南了！LA RUE文創設計「島嶼餐桌物語」於10/30至10/31快閃，活動期間不僅可免費爽逛共95家美食、手作品牌，還有「麋先生」、「好樂團」等7組樂團與歌手接力獻聲，讓大家視、聽、味、觸覺一次滿足，另有預約制的戶外風格餐桌，10月份到台南行程絕對滿檔。

圖／La Rue文創設計臉書專頁
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「島嶼餐桌物語市集」地點位於台南國立臺灣歷史博物館戶外草地，10/30、10/31週末連兩天快閃。作為美食之都的台南，此次將有全台超夯品牌首登台南，像是台北招財貓咖啡廳「五吉咖啡」、高雄超難訂伴手禮「正面奶酥」、高雄「小倉廚」肉桂捲、台中「一覺生吐司」等42家美食與甜點應有盡有，還有多達53家的手作攤位，吃飽喝足還能買個過癮。

不僅如此，現場還會有人氣樂團「麋先生、溫蒂漫步、好樂團、南西肯恩」，以及在地歌手「彼得先生、曾梓淞、Apple」各自現身表演，為療癒系市集增添美妙音樂享受，免費入場即可欣賞。

圖／La Rue文創設計臉書專頁
圖／La Rue文創設計臉書專頁
圖／La Rue文創設計臉書專頁
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值得一提的是，品牌暌違兩年多再度打造餐桌計畫，邀請M&JK 食事製美所主廚，以在地食材、回憶中的味道及南方意象為概念，設計9道精美料理，讓民眾坐在臺史博館戶外園區．星芒天幕下，享用季節鮮果火烤鹹豬肉百匯、QQ黏黏懷舊米糕、府城傳統黑糖椪餅、淡香蜂蜜檸檬水等結合餐桌美學的美食。

圖／La Rue文創設計臉書專頁
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活動每日推出兩梯次，每梯次25人，每人收費400元，兩人享9折、三人以上則有8折優惠，一律採事先預約，額滿為止。

台南 島嶼餐桌物語市集

地點：國立臺灣歷史博物館
日期：10/30-10/31 14:00至20:00

出攤餐飲品牌：五吉咖啡、正面奶酥、一碗小粥、頑固油飯、靜秋咖哩、Mi Cazuela 移動的鍋子、一初頌菓子、一覺生吐司、咬咬果、阜東氏號所、THAI HOJA、伯虎在二樓＆伯虎在旗樓、製餃研所Dumpling LAB.、散水さんすい、一饅頭店、元紅豆餅、丁山肉丸、共生咖啡Symbiosis、驛前大和咖啡、咕咕吧 Cuckoo Bar、拾念 手作甜品、怎麼吃 How to eat、Mojito 莫希朵、Subí coffee&bakery、Yaletown Bistro 耶魯小鎮、Yen的廚房、小森家 モリヤ、欣悅甜、LeFrenchQuiche法式鹹派、小倉廚、小栗郎日式栗燒、手釀日記、日和理想布丁提案、吃月、將初 好好吃 ∞ 手作、森晴甜坊forêtensoleillée、綺楽糖、林針嬤鹹水g（素）、小來（素）、HITHERE 職人國寶茶、Kyou Shoku 享食、土地食物製造所。

出攤職人手作：雜草稍慢 Weed Day、沃怡伶·日常手製衣、洋嘎YOUNGA、苜一、塔素Täzzu / 旅人織丘、參樓研製所、偷偷喊我 手作裁縫室、自在光芒、Dejavu Ceramics、双森子生活道具社、自在染isvara、cho cho studio、Iris Lin Studio、gohan 好物製作、JxJ手作、LIWEN 李溫．日本飾品專門店、Lorweii、Magai's 馬該的所有、Minibobi阿母手作、N' trail、NALIO、Peno alcohol.、Suntimes、YogaTan、一時製物所、又又美FotoShop、小森物 Little Forest、方氏服所、日日土、吉寶貓工作室、好感良物 Softing、死在浪漫的海裡、糸赤，編織是生活的一條紅線、阿曼尼手作、彥彥、郁郁YùYù、偏心倉庫、喔噢你好、菉花園、菓菓飾物所、愚室實驗所 yushilab、璦薇兒（Doris)、歸魚工作室、織染飾 Weave x Room、藤蔓 vine.handmade、露森手作皂、老木魚、希望之庭、木吉（10/30）、Quangya_lin（10/30）、法洛勒姆 Follow the Moon（10/31）、PANG（10/31）以及小田月所（10/31）。

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