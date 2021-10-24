走進淡蘭美學！精裝指南全冊、限量新款周邊亮相

淡蘭古道限量新款周邊_淡蘭生態徽章組_精選代表動植物。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市觀光旅遊局積極打造淡蘭古道觀光品牌，繼去年榮獲「傑出品牌傳播獎」、「2020年台灣百大設計（TAIWAN DESIGN BEST 100）年度品牌獎」及商周封面故事報導外，周邊商品及官方網站也持續受到LaVie、Shopping Design等設計媒體報導，掀起淡蘭戶外新風尚。

今年秋季正式完成「淡蘭精裝指南系列（全3冊）」及官方網站全路段上線，延續淡蘭美學風潮，觀旅局這次重磅推出2款限量商品「淡蘭生態徽章組」及「淡蘭全線地圖掛布」今（15)日上架，再添淡蘭品牌經典周邊商品！

▲淡蘭古道限量新款周邊_淡蘭全線地圖掛布。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

全系列周邊到齊！讓淡蘭美學走入生活

新北市觀光旅遊局局長蔣志薇表示，此次推出2款限量新款周邊商品，首度打造淡蘭生態系金屬徽章，精選5只代表動植物，並推出可搭配的淡蘭手繪風地圖掛布，溫暖詩意的畫風，讓沿線景點跳出地圖，讓古道走進生活、日常充滿淡蘭的清新美學。

新北市自108年發行淡蘭古道北路一書，至今已熱銷超過5,000本，而以美學設計力著稱的淡蘭精裝指南系列（北、中路）也不落人後，受到許多設計媒體報導，本次新北市再度攜手早起設計團隊，完成淡蘭精裝指南系列最後一冊（南路），因茶產業鏈而生的製茶文化、生態環境及石碇千島湖景色融入其中，打造專屬南路（又稱茶路）的特色風格，也正式宣告完成「淡蘭精裝指南系列（全3冊）」。

10月15日起，「淡蘭生態徽章組」（$650）及「淡蘭全線地圖掛布」（$1280）於知名電商「地圖製造」（https://www.makeworld.tw/）限量販售300套；「淡蘭精裝指南系列（全3冊）」於國家網路書店（https://www.govbooks.com.tw/）、五南文化廣場網路書店（https://www.wunanbooks.com.tw/）上架特價599元，全台淡蘭道友千萬別錯過！

即刻出遊 淡蘭遊程＂五＂夠快樂

「新北OK旅遊」業者也搭配振興五倍券推出超值淡蘭古道旅遊優惠，北路服務據點注腳雙溪「SDGs淡蘭永續行」遊程1,500元（原價2,000元），中路服務據點柑腳驛站「淡蘭古道一日體驗」遊程1,200元（原價1,500元），趣健行旅行社推出淡蘭古道行程滿千折百的優惠。

五倍券優惠還包括南路服務據點三采靈芝農場住宿及產品系列前50位滿千送千，新平溪煤礦博物園區門票享8折優惠，石碇商圈推出「漫步淡蘭」遊程只要400元（另贈150元石碇商圈現金抵用券），大島台灣旅行社推出淡蘭秘境任三條行程券只要5,000元（原價6,600元）。不管是跟團還是自行規劃，快趁秋季舒爽的天氣，來一趟淡蘭古道之旅感受百年魅力！

淡蘭古道官方網站：https://newtaipei.travel/TKTrails/

淡蘭古道臉書專頁：https://www.facebook.com/walkTKT/

新北市OK旅遊：https://newtaipei.travel/zh-tw/travel/oktravel

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