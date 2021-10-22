快訊

賓士對決法拉利？兩車「同步違規」擦撞 現場慘況曝光

中央突宣布「AZ可混打」爆棄打潮 柯文哲：不知要整誰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「小小兵」萌翻大稻埕碼頭！ 巨型「Bob & Kevin」打卡到年底 貨櫃市集可用五倍券花起來

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專
圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專

粉絲們注意！巨型小小兵進駐大稻埕貨櫃碼頭市集，現場的小小兵主角Bob高5公尺、Kevin更高達7公尺，還有小小兵貨櫃市集等著大家，展出持續到年底，帶著振興五倍券、好食券到大稻埕貨櫃碼頭玩一輪吧！

圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專
圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專

圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專
圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專

自國慶假期的美式復古樂園快閃大稻埕碼頭後，大稻埕貨櫃碼頭市集與野獸國合作，搬進大小朋友都愛的小小兵Bob和Kevin，小小兵的氣球玩偶是搭配快閃櫃的，每日佇立碼頭邊和粉絲們打招呼，預計會放到年底，但如遇強陣風達4級以上或天候不佳時，小小兵就會先收起來。

圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專
圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專

圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專
圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專

小小兵貨櫃市集目前有販售爆米花等美食，以及小小兵水杯等，不定期的更新限定商品，市集時間平日是下午4點到晚上10點、假日是中午12點到晚上10點，打烊時間小小兵耶也會暫時收起休息。得知可以和巨型小小兵美拍的網友們直呼「拜託我們一起去」、「看來又要擠爆了！」，年底前小小兵都會在大稻埕碼頭陪大家歡樂度過！

圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專
圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專

延伸閱讀：

全台最早耶誕城搶先看！ 16公尺耶誕樹、歐風小鎮、嘻哈Kitty大氣球，免費拍到明年2月

掛上招牌了！ 「一蘭拉麵台中店」預估年底前開幕 台中人準備開吃

市集 大稻埕 爆米花

相關新聞

到農場住一晚！ 14大農場享3大優惠超吸睛 住宿5千、加贈1千農遊現金券

【旅奇傳媒/記者-王政】兼具自然、療癒、體驗樂趣的農場旅遊，在後疫情時代成為國人出遊的熱門選項，農場空氣清新流通不用人擠人，孩子可以自在奔跑釋放壓力，還能從農場旅遊中獲得新鮮有趣的體驗。 由台灣休

「小小兵」萌翻大稻埕碼頭！ 巨型「Bob & Kevin」打卡到年底 貨櫃市集可用五倍券花起來

粉絲們注意！巨型小小兵進駐大稻埕貨櫃碼頭市集，現場的小小兵主角Bob高5公尺、Kevin更高達7公尺，還有小小兵貨櫃市集等著大家，展出持續到年底，帶著振興五倍券、好食券到大稻埕貨櫃碼頭玩一輪吧！

全台「2021新開幕飯店」一次看！日系海外首家分館、無邊際泳池都有

2021年全台有許多新開幕的飯店，有許多旅人喜歡搶先開箱，覺得新開幕的飯店特別香！！！小編也非常喜歡住新飯店，覺得很有新鮮感、設備又很新，住起來就是特別享受！今天就要跟大家介紹全台新開幕的飯店，快跟著小編看看有哪些新開幕的飯店吧！

到農場玩一天！ 五倍券、農遊券這裡花　12家精選農場、3大好康讓你省超多

【旅奇傳媒/記者-王政】隨著此次振興五倍券登場、農遊券加碼下，加上即將登場的ITF台北國際旅展，都勢必為旅遊市場添增利基，因此「農遊超市」特別推出多項好康。 以「到農場玩一天」為例，便提供3大好康

2022「礁溪捷絲旅」春節入住搶先開賣！1泊2食爽吃龍蝦大餐，早鳥最高享8折

晶華酒店集團旗下「捷絲旅礁溪館」正式開賣春節早鳥方案囉，即日起可用9折優惠搶先訂購2022春節住宿，憑VIP獨家再享更狂8折，不僅如此，1泊2食限定還可大啖三燔礁溪「龍蝦海陸鍋物套餐」，快揪團親友訂起來囉。

全台最早耶誕城搶先看！ 16公尺耶誕樹、歐風小鎮、嘻哈Kitty大氣球，免費拍到明年2月

KITTY鐵粉準備衝了！今年第一座耶誕樹就由HELLO KITTY領軍，「高雄漢神巨蛋」推出全台最早耶誕城裝置，打造16公尺高的耶誕樹、HELLO KITTY 嘻哈大氣球、立體屋、歐洲耶誕小鎮搶先登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。