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「小小兵」萌翻大稻埕碼頭！ 巨型「Bob & Kevin」打卡到年底 貨櫃市集可用五倍券花起來
粉絲們注意！巨型小小兵進駐大稻埕貨櫃碼頭市集，現場的小小兵主角Bob高5公尺、Kevin更高達7公尺，還有小小兵貨櫃市集等著大家，展出持續到年底，帶著振興五倍券、好食券到大稻埕貨櫃碼頭玩一輪吧！
自國慶假期的美式復古樂園快閃大稻埕碼頭後，大稻埕貨櫃碼頭市集與野獸國合作，搬進大小朋友都愛的小小兵Bob和Kevin，小小兵的氣球玩偶是搭配快閃櫃的，每日佇立碼頭邊和粉絲們打招呼，預計會放到年底，但如遇強陣風達4級以上或天候不佳時，小小兵就會先收起來。
小小兵貨櫃市集目前有販售爆米花等美食，以及小小兵水杯等，不定期的更新限定商品，市集時間平日是下午4點到晚上10點、假日是中午12點到晚上10點，打烊時間小小兵耶也會暫時收起休息。得知可以和巨型小小兵美拍的網友們直呼「拜託我們一起去」、「看來又要擠爆了！」，年底前小小兵都會在大稻埕碼頭陪大家歡樂度過！
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