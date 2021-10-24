防疫旅館優惠升級！安心享美食＋輕奢華住宿　爽過15天防疫假

15天每晚只要9,000元，即可入住擁有台北車站站前絕佳景觀的「站前套房」。 圖：台北凱撒大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然疫情趨緩，防疫規定與防疫意識仍要遵循，為此，不少飯店也將防疫旅館服務再升級，從餐食、消毒、房型優惠，多方面體貼入住者需求。

台北凱撒轉一般防疫旅館 「饗家・安心歸宿」一泊三食每晚3,700元起

為守住醫療體系守護我們最愛的家園，台北凱撒大飯店發揮「同島一命」的精神挺身而出，從台北的第一家五星級飯店變成第一家「加強版防疫專責旅館」，除台北市府表示肯定外，網路有上萬留言鼓勵與支持。

隨著確診人數降低與疫苗普及率增加，疫情降溫露出曙光，台北凱撒大飯店的階段性任務也圓滿完成，並安排消毒國軍化學兵出動支援，按最高規格完成全飯店環境消毒與清潔，並讓空間靜置超過兩周後，已取得認證之防疫旅館證照，故即日起台北凱撒大飯店將更改為一般防疫旅館，為讓旅客們安心入住，飯店團隊嚴陣以待，除依循防疫最高清潔消毒標準外，更另添購專業的防疫設備：奈米噴霧消毒門、電動消毒噴霧機…等。

▲講究Fine Dining體驗的貴賓可另選輕奢華版的防疫旅館住宿專案。 圖：台北凱撒大飯店／提供

台北凱撒迎接新任務，用心陪伴所有入境旅客完成居家檢疫，推出一泊三食「饗家・安心歸宿」專案，15天每晚只要3,700元起，讓每一個想家的人用美食當慰藉，放鬆度過等待回家的漫漫長日。

此次特別邀請同集團的台北凱達大飯店精心規劃每日的餐點內容，以精湛手藝榮獲多項美食評比殊榮的台北凱達大飯店行政主廚戴于益設計出一系列讓人念念不忘的「饗家」料理，演繹多樣化的異國特色餐點：希臘檸檬烤雞、墨西哥蔬菜捲、愛爾蘭燉羊肉…等，歡樂週六更加碼提供豪華海陸雙拼-焗烤龍蝦與碳烤豬肋排，道道精彩的五星美食饗宴讓在防疫旅館用餐也能充滿儀式感。

▲「饗家・安心歸宿」一泊三食專案，住宿15天平均每晚超優惠 。 圖：台北凱撒大飯店／提供

講究Fine Dining體驗的貴賓可另選輕奢華版的防疫旅館住宿專案，15天每晚只要5,000元，午晚餐可任選「炭烤美國肋眼牛排佐牛骨汁」、「波士頓龍蝦泰式海鮮酸辣麵」、「冠軍豬腳佐蜂蜜芥末醬」…等，有如精緻藝術品般的主廚特製料理，讓人沉浸在絕無僅有的美食饗宴，15天的居家檢疫每一「食」刻都充滿驚喜。

針對需要更寬敞空間的貴賓而推出頂級尊榮防疫旅館住宿專案，15天每晚只要9,000元，即可入住擁有台北車站站前絕佳景觀的「站前套房」，自成一局的客廳與臥室愜意空間規劃，從內而外呈現簡潔明亮饒富現代感的新穎設計。

▲六福萬怡轉防疫旅館，打造全台最FUN鬆的五星防疫假期。 圖：六福旅遊集團／提供

全台最FUN鬆的五星防疫假期 六福萬怡轉防疫旅館每晚7,000元起

服務有居家檢疫隔離需求之返台民眾及商務旅客，提供衛生安全無虞的頂級住宿體驗，台北六福萬怡酒店響應政府防疫需求，10月9日起將11至30樓層、逾400間的客房加入防疫旅館行列，並以高規格打造全台最FUN鬆的五星防疫假期。「FUN肆吃．豪宅專案」每房每晚最低7,000元起，入住擁有全景視野的寬敞舒適客房或套房，欣賞南港迷人的城市與山巒美景，大啖酒店主廚精心規畫的美味三餐，享受酒店多重禮遇。

▲除寬敞舒適客房、酒店主廚親製美味三餐外，還能租賃Switch健身環組合。 圖：六福旅遊集團／提供

美味餐點包含龍蝦、肋眼牛排、舒肥牛小排、烤鴨等頂級料理，期間還有超療癒苔球植栽組相伴，房內配置43吋電視更可以串聯影音串流平台Netflix個人帳號，享受精彩視覺饗宴。若想運動，旅客可免費預約瑜珈墊，或另租賃Switch健身環組合，套房以上的房客還能再租賃飛輪、划船機等各式健身器材，讓為期15天的防疫旅程成為爽吃爽住、療癒身心靈全方位五星頂級體驗。退房時除了加贈旅客Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚點數，再送兩張六福村主題遊樂園門票，開啟下一趟美好旅程。

▲豪華套房每晚25,000元。 圖：六福旅遊集團／提供

巨星級禮遇 六福萬怡推總統套房爽過15天防疫假期

搶攻高端客群 「FUN肆吃．豪宅專案」可選擇卓越客房、豪華客房、精緻套房、豪華套房等四種不同房型，均贈送Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚點數。入住即提供溫度計、洗衣粉在內的防疫包、抗菌洗手露、台灣經典零食組、一禮莊園療癒苔球植栽組等，還有全程15天防疫假期午晚餐主食菜單不重複，橫跨台式經典、原民料理、泰式、越式、印度坦督里、粵菜、日式、法式等各國風味，盡情享受多國豪華料理。

入住卓越客房與豪華客房每晚分別為7,000元與8,000元，早中晚三餐包含各國風味餐，如鮑魚佛跳牆、松露野米鮮龍蝦、鮑魚蔥油拌麵、現流明蝦及干貝、炭烤肋眼牛排、烏魚子海膽義大利麵、掛爐片皮烤鴨餐、蟲草鮑絲雞粥、廣式三寶飯、蒲燒鰻魚飯等美饌。

入住套房以上的房型，三餐再升等至和牛、爐烤緬因州龍蝦、CAB安格斯肋眼牛排、戰斧豬排、龍虎斑、花膠、刺參等頂級豪奢饗宴，精緻套房與豪華套房每晚分別為18,000元及25,000元。

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