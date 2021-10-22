到農場住一晚！ 14大農場享3大優惠超吸睛 住宿5千、加贈1千農遊現金券

休閒農業也有提供住宿服務。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】兼具自然、療癒、體驗樂趣的農場旅遊，在後疫情時代成為國人出遊的熱門選項，農場空氣清新流通不用人擠人，孩子可以自在奔跑釋放壓力，還能從農場旅遊中獲得新鮮有趣的體驗。

由台灣休閒農業發展協會經營的「農遊超市」網站，囊括全台200間農場、超過500種農遊玩法，讓民眾彷彿逛超市般、輕鬆自在挑選喜歡的農遊行程，推出以來已獲得許多民眾肯定，走出日常生活、走進農村，讓農村響起遊客的笑聲，帶動農場經濟活絡。

3大好康登場 輕鬆入住省更多

在此次的優惠方案中，「到農場住一晚」無疑是最吸睛的亮點活動之一，為了刺激買氣，吸引更多民眾走進農場親身體驗，農遊超市特別與多家業者合作，目前已有14家優質的農場響應活動，並持續邀約中。

3大好康包括：

好康1. 平日二人、四人以上住宿優惠價5,000 元（原價：6,000元以上）。

好康2. 加贈1,000元農遊現金券。

好康3. 加贈5次農遊伴手箱抽獎機會。

「到農場住一晚」精選業者提供美好住宿體驗

【宜蘭】三富休閒農場

★地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷88號

設立於1989年的三富休閒農場，佔地面積約14公頃，緊鄰仁山植物園及新寮瀑布，景緻天然怡人，生態景觀豐富而特殊，四季各具不同風情。除了優越的地理環境外，三富更以「少油、少鹽、多健康」為原則的菜餚享譽市場，加上嚴選在地新鮮食材，降低環境負擔，讓旅客吃得暢快、吃得安心。

▲優美怡人天然景緻讓人心曠神怡。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【宜蘭】香格里拉休閒農場

★地址：宜蘭縣冬山鄉梅山路168號

坐落於海拔250公尺山麓上的香格里拉休閒農場，年均氣溫約25度，氣候舒適、景色迷人，坐在園區內的盪鞦韆上，可俯瞰整個三星平原。園區裡規劃幾不刻意的森林小徑，隨著四季變化，整個視野呈現不同的顏色變化，每每吸引旅人們的目光。若入住居高臨下的客房，映入窗戶的盡是翠綠的自然景致，蟲鳴鳥叫悠悠入耳，呼吸著最清新的空氣，伴隨著滿天星斗入眠，絕對難以忘懷。

▲客房可見迷人山林景色。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【宜蘭】綠寶石休閒農場

★地址：宜蘭縣三星鄉人和村人和五路302號

位於三星鄉的綠寶石休閒農場，雖然面積只有5,288平方公尺，卻五臟俱全。這裡有通過國際美育自然生態基金會有機認證的豐富農作物，當季作物達10種以上，且有蔬菜、水果、花卉，相當適合養身慢活、親子體驗、農場生態等類型需求的旅客，可說是推廣有機食農教育最佳的場所。

▲入住農場可以慢活體驗有機食農教育。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【宜蘭】香草星空休閒農場

★地址：宜蘭縣五結鄉大眾五路310號

在香草星空休閒農場裡，旅人能觀看蘭陽溪口、生態之旅、龜山島日出，享受隨著時序變換的農村景色，是香草星空休閒農場的一大特色。由於園區堅持無毒生態，種植了各式東南亞香料、四季蔬果，加上擁有廚師執照的老闆娘燒得一手好菜，讓旅客能享受美食、在地食材多樣性的DIY教學，以及盡情享受Long stay的養生之旅，感受在地多元魅力。

▲享受Long stay的無毒養生之旅。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【宜蘭】頭城休閒農場

★地址：宜蘭縣頭城鎮更新路125號

頭城休閒農場佔地約120公頃，擁有多樣性自然景觀及豐富的生態資源。承襲著莊主們熱情的DNA，讓農場中處處充滿獨特的人情味，為了讓到訪的民眾有著賓至如歸的感受，場內除了設有舒適的客房，更有多功能會議室、餐廳、永續教室、有機桂竹林、有機菜園、果園，也是環境教育設施場所。而對於越來越追求自然的消費者們，頭城休閒農場擁有多元的食農教育、探索體驗、循環農業課程以及綠色廚房的現採有機食材與烹飪體驗，深得旅客的喜愛。

▲靜心體驗多元的食農教育。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【苗栗】飛牛牧場

★地址：苗栗縣通宵鎮南和里166號

作為全國第一家專案輔導成功，取得全場完整許可登記證的綜合型休閒農場，飛牛牧場以自然、健康、歡樂為創園宗旨。在追求環保的現今，飛牛牧場因為飼養大批牛群，因而利用牛隻的排泄物來改良土壤，並廣泛地種植有機蔬菜，加上專業乳牛的飼養管理饒富教育性、知識性，加上廣袤的園區，對於親子客群而言，是最佳寓教於樂與休憩的選擇。

▲好好享受寓教於樂環境與完善休憩空間。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【苗栗】山板樵休閒農場

★地址：苗栗縣三義鄉雙連潭138號

山板樵休閒農場是一個結合臉譜木雕文化、彩繪DIY、食農教育體驗、民宿、露 營、放牧土雞蛋養育場的休閒農場，它曾經歷了農業耕作時代、三義木雕興盛時代，至今成為休閒露營農場。由於農場主人珍惜土地，因此所有種植植物皆不用藥，也獲得獨角仙、鍬形蟲、天蠶蛾、蜻蜓、螢火蟲、鳳蝶等豐富生態的陪伴，成為感受田園風光的最佳選擇。

▲在農場住宿才能好好感受豐富生態之美。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【苗栗】花露休閒農場

★地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

位於卓蘭鎮的花露休閒農場，以花卉花田、城堡民宿、天然精油、精緻餐點著名，為台灣歷史最悠久、海內外遊客絡繹不絕的休閒農場之一，過去曾經以栽種聖誕紅而馳名，如今又增加了藥用香草植物區及精油博物舘，加上農場佔地遼闊、鳥語花香，處處都能欣賞繽紛花卉，是家庭或團體旅遊的休閒度假場域首選。

▲連住宿空間都能感受到自然香草芬芳。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【苗栗】卓也小屋

★地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下1-9號

位於苗栗的卓也小屋，有著來自台灣山林的特色，由於坐落在蒼翠林蔭夾道、蟲鳴鳥叫處處聞之間，讓這裡朝霧渺渺、靜謐風清，取之於自然的優勢，向生活的純粹致敬。站在卓也小屋的門外，能看見以竹材、茅草搭建的門戶，大紅燈籠高高掛，好似早期的台灣農家，更宛若陶淵明筆下的桃花村豁然映入眼前。

穿過掛著大燈籠的竹門即進入宛如舊時聚落的卓也，不追求異國風情的園區，將充滿懷舊與鄉村自然風格融入於建築中，將台灣早期農家的恬適樸實，完美呈現給每一位到訪的旅人。

▲感受懷舊樸實田園之樂與精緻美食。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【台中】擁葉生態休閒農場

★地址：台中市東勢區東崎路3段688巷168號

擁葉生態休閒農場位於東勢鎮山林間，坐擁著原始山林、花香鳥鳴，還能俯瞰地震造成的地形地貌的園地。當您漫步在園區內，隨處可見各種稀有植物及原生植物，還有鳥類、蛙類、甲蟲類、蝴蝶、螢火蟲等，是最佳的大自然教室。農場除了各種水果、稀有植物，並有各種富益智、趣味、生態及藝術的教育性活動，非常適合親子同遊歡度假日時光。

▲入住大自然教室感受原始山林之美。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【台中】擁葉生態休閒農場

★地址：台中市和平區東關路一段松鶴三巷58-11號

原本是想要打造成私人別墅莊園，但秉持著與眾人分享的概念，讓「私房雨露」於2010年正式登場。在這裡時間就彷彿放慢了許多，這片海拔800公尺的台地，讓遠處層疊的山巒、山嵐盡收眼底，加上園區的淙淙流水，便讓每一位到訪的旅人難以忘懷。此外，由於附近便有知名的谷關溫泉與松鶴部落，讓走訪這裡的旅人能享受更豐富多元的旅遊體驗。

▲山林部落間的別墅莊園。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【嘉義】龍雲山莊

★地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹1號

一處結合了三合院與現代綠建築併存的慢遊空間，讓旅人能忘卻時間壓力的好去處，這句話可說是龍雲農場的最佳寫照。這裡擁有層層疊疊的茶園、一片片高聳入雲竹木、一處處充滿芬多精的森林，與散落在各地的小村落，除了有豐富的山林資源外，美食料理亦是農場的一大特色，有空還可以自己到菜園裡採摘時令蔬菜，品嚐到食物的真滋味。

▲置身山林美景間的慢遊空間。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【台南】大坑休閒農場

★地址：台南市新化區大坑里82號

原先便在當地山區養雞的農場主人，因響應政府推動精緻農業而轉型休閒農場，「以雞起家」之下，逐漸成為台南知名景點。在大坑休閒農場中，不僅擁有夢幻的紫藤花隧道，還有動物可供餵食，加上農場自產的各項美食、充滿歐式風格的住宿環境，可說是玩上幾天都不會膩，因此深受旅客喜愛。

▲夢幻紫藤令人驚艷。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【屏東】幸福莊園

★地址：屏東縣高樹鄉屏30鄉道85號

「屏東幸福莊園庭園民宿」座落於南台灣最幸福小鎮的高樹鄉廣福村，鄰近茂林國家風景區、三地門、賽嘉飛行場、大津瀑布、和原民部落。農村古樸的鄉野風情，慢步鄉間的小徑中，令人輕鬆享有簡單的幸福旅程。

園區提供舒適的住宿環境，親近自然的活動場地，更結合在地多元文化美食及鄉野體驗活動，非常適合親子度假、家族聚會、員工旅遊、同學會、進修會。

▲充滿幸福感受的休閒莊園。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

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