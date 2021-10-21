到農場玩一天！ 五倍券、農遊券這裡花　12家精選農場、3大好康讓你省超多

秋日到農場盡情玩樂。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】隨著此次振興五倍券登場、農遊券加碼下，加上即將登場的ITF台北國際旅展，都勢必為旅遊市場添增利基，因此「農遊超市」特別推出多項好康。

以「到農場玩一天」為例，便提供3大好康優惠，讓民眾只要花費少少的金額，在指定的12家農場消費，便能享有超豐厚的回饋。

3大好康登場 讓您輕鬆玩整天

「到農場玩一天」專案中，「農遊超市」特別祭出3大好康，讓旅人們能到精選的農場中，體驗充滿趣味性的農村廚房遊程，同時感受在地的慢活風情與悠閒步調，擺脫過去都市帶來的喧囂。

好康1：4人同行1人免費。

好康2：另購票金額滿1,000元送100元農遊現金券、滿2,000元送200元農遊 現金券、滿3,000元送300元農遊現金券、滿4,000元送400元農遊現金券、滿 5,000元送1,000元農遊現金券。

好康3：滿1,000元再參加農遊伴手箱抽獎活動。

「到農場玩一天」 12家精選農場任君挑選

【宜蘭】頭城休閒農場

★幸福島嶼農村食堂 4,800元／4人

★地址：宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號

頭城農場的靈魂人物是被業界暱稱為卓媽媽的卓陳明女士，懷著對農村純樸生活的嚮往與夢想，開墾農場成功轉型為體驗農村文化、自然生態的一片天。原本只是國小老師的她，用自己教書、開成衣廠攢下的積蓄買下一大塊土地，轉而投入休閒農場的經營，開啟了台灣觀光產業的新格局。

頭城休閒農場雖是家老字號的休閒農場，卻仍舊不斷追求創新來因應時代的洪流，從早期的休閒農業逐漸加入自然體驗、環境教育，到現在的食農教育，更獲得全球永續旅遊委員會通過的永續旅館認證，讓台灣的旅宿環保表現一躍國際水準。

▲卓媽媽熱情待客令人賓至如歸。 圖：農遊超市／提供

【宜蘭】藏酒酒莊

★微酵廚房 5,070元／4人

★地址：宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號

藏酒酒莊坐擁著宜蘭的好山好水，運用這片土地孕育出的優質農作物，成為入酒的主要材料，透過藏酒農產品加工室的培育，成功研發出米酒外，更有全台唯一的金棗釀酒、葡萄酒等產品。

在藏酒酒莊中，能從春季的梅子、夏天的葡萄、秋季豐收的大米，到冬天的金棗，通通都能巧妙入酒，在宜蘭這個大自然寶庫下，從釀酒到釀醋，完美展示出如何將農作物賦予高經濟價值的目標。

▲來酒莊品味在地優質農產美食。 圖：農遊超市／提供

【宜蘭】冬山良食農創園區

★冬山河饗宴茶魚飯後 4,500元／4人

★地址：宜蘭縣冬山鄉南興村中正路39號

宜蘭冬山鄉農會改造5間有60年歷史的老穀倉，轉型為「良食農創園區」，除有推廣地方農作特產外，還有教學、演講場所。由於「良食農創園區」地理位置優異，從這出發河口水鳥保護區、傳統藝術中心、親水公園、生態綠舟、仁山植物園到新舊寮瀑布，沿著冬山河從海到山，暢遊這一氣呵成的生態美景。

在這裡，將能品嘗到融合冬山茶、柚、菇、米、香魚5大農產，呈現冬山河流域特色環境資源與食農教育結合，透過市場採買、田園農耕及採集、健康料理、美食品嚐、伴手採購等內容，深度體驗冬山美食文化。

▲體驗食農教育並品嘗美味在地良食。 圖：農遊超市／提供

【宜蘭】音樂米創意產銷企業社

★跟少年阿公逛菜市場 4,500元／4人

★地址：宜蘭市昇平街20號

「因為你，唱歌種田在一起」，秉持著「越在地越國際」的市場創生初衷，音樂米致力透過食農教育，讓農業變好玩，從2018年起發起「來宜蘭迺菜市場」，以宜蘭市場為家，帶領30所在地學校師生走進菜市場產學實作。不但帶老外、學子們逛菜市場，他們更將菜市場營造成食農學校，從學習旅行旅途中，感受市場文化，也從市場啟發農業創意。 在音樂米創意產銷企業社的規劃下，有人專屬導覽，還有職人教學手作，無論是鹹菜結、一串心、飛虎魚丸、市場飯捲或音樂米飯糰，甚至防疫養生茶包、防蚊包或裁縫體驗課程，驚喜不斷的市場體驗，就在來宜蘭迺菜市場。

▲迺菜市場專人導覽體驗食農教育。 圖：農遊超市／提供

【台北】白石森活休閒農場

★森林深處的老灶腳 6,000元／4人

★地址：台北市內湖區碧山路58號

「白石森活休閒農場」位於內湖碧山路的白石湖社區，是一家集合休閒、教育、生產、體驗四合一的戶外教學園地。由於坐落在市中心，旅客們能搭乘捷運轉乘公車，輕鬆抵達這座恍如世外桃源的秘境。園內落羽松、台灣欒樹林立，約莫20棵的落羽松沿著草地外圍、步道旁種植，依據著季節的不同，從生機盎然的綠色，到了秋季的繽紛色彩，讓旅人們每一次的到訪，都充滿著驚奇。

值得一提的是，園區擁有眾多植物可提供教學，不論是香草植物製作餅乾、香藥草茶及古早味點心，或是讓大小朋友恣意漫步在山林間，都將讓人們更貼近自然，感受難得的樂活。

▲隱身都會中的桃源秘境。 圖：農遊超市／提供

【台北】梅居休閒農場

★陽明山祕境蔬食廚房 5,400元／4人

★地址：台北市士林區平等里平菁街43巷99號

住在台北士林山腳下純樸的石居伯一家人，長期以來勤奮地照護著山上的一片柑橘園。這片柑橘園歷經一甲子的光陰歲月，在後人的用心規劃下，逐漸成為現在的梅居休閒農場。由於親土愛土的理念，莊主們從慣行農法轉型為友善耕作的土地，落實不使用化肥農藥來專植無毒蔬果，也致力把梅居設計成友善環境的實驗基地。

不僅如此，他們也與陽明山小農合作，支持在地食材，成立從產地到餐桌以減少碳足跡為目標的蔬食廚房。透過每次的食農實驗，研發出地產地銷的創意料理、手作小食及食育課程。同時，藉由農場內的場域設施，成立藝文手作、食農體驗的山林教室。

▲來山林教室體驗食農之美。 圖：農遊超市／提供

【桃園】好時節休閒農場

★幸福奇雞的奇妙旅程 3,600元／4人

★地址：桃園市大溪區康莊路三段225號

堅持讓旅客親近自然、釋放壓力，與親人好友共享美好時光，體會傳統農村產業的文化魅力，位於大溪的好時節休閒農場用心規劃，將農村人情味、真食味一一攤開在旅人面前。以食農為例，他們邀請親子一同在幸福餐桌上用遊戲認識真食物，親身從事農業體驗，親手製作美味料理，讓孩子懂得選擇好食物就有健康的未來。

為了追求健康，農場特別選用大溪在地最新鮮的食材，以農家樸實風格加上獨有創意料理出當令最幸福感動的好滋味。此外，農場也提供親近自然、探索農村的戶外遊程，透過旅客們親身探索農村豐富生命力，在自然中發現自然，用五感真實體驗，探索課本沒有教的農村豐富生命力。

▲親近自然、探索農村用五感真實體驗。 圖：農遊超市／提供

【新竹】水月休閒藍鯨魚寮

★藍鯨魚寮裡不吃鯨魚 5,040元／4人

★地址：新竹縣竹北市西濱路一段69巷51-1號

為了承接父親未實現的理想與抱負，農場莊主於2017年著手改造，從廢棄倉庫到夢幻工業風小屋，一點一滴地成就了今日的「水月休閒藍鯨魚寮」。

這裡結合竹北在地小農所推出的遊程，從食漁教育、農事體驗，再到料理教學，講究的特色伴手禮，一舉網羅竹北最飽滿的漁業風華。 獨家發想的海洋牧場更是精彩，身長7～80公分的龍虎石斑魚群就在腳邊流竄，創新的無鉤釣魚能體驗與大魚搏身奮鬥的刺激，感受魚寮搏魚趣，體驗傳統新竹濱海魚寮生活。

▲來趟食漁教育感受濱海魚寮生活。 圖：農遊超市／提供

【苗栗】飛牛牧場

★跟牛媽媽一起學做菜 4,500元／4人

★地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

從養殖乳牛生產鮮奶的酪農村，轉型成為苗栗著名的大眾綜合休閒度假村，身為全國第一家行政院農業委員會專案輔導成功的綜合型休閒農場，飛牛牧場早已成為無數旅客心之所向。

由於坐落在遠離塵囂的山林之中，加上具有120公頃的面積，讓飛牛牧場能打造出青蔥的綠野上低矮房舍和成群乳牛的夢幻場景，不僅小朋友能在寬廣的草地上盡情奔跑，也能體驗餵牛羊、DIY等活動，成為親近大自然的最佳選擇。

▲在農場可以暫時忘卻塵囂繁忙。 圖：農遊超市／提供

【台中】私房雨露休閒農場

★台灣山海の滋味 當八仙山遇見太平洋 5,940元／4人

★地址：台中市和平區東關路一段松鶴三巷58-11號

時光倒流，慢步山中原民部落，品嚐來自台灣山林的香與太平洋的鮮。位於松鶴部落裡的私房雨露佔地6000坪，在這片土地裡，種植了約30種以上的香草、蔬菜及水果，遊客們除了可以在有機菜園裡體驗親手採摘的樂趣，還能到森林裡的原木廚房中學習台灣料理並認識台灣山海森林食材，品嚐來自台灣山林的香與太平洋的鮮。

▲部落裡的農場讓人山香與海鮮一次品味。 圖：農遊超市／提供

【嘉義】向禾休閒漁場

★海盜食藝旅行 5,040元／4人

★地址：嘉義縣東石鄉四股67-6號

向禾休閒漁場所在地原本是魚塭，位於鰲鼓溼地森林園區入口處附近，經過10年的整建，成功取得「環境教育設施場所」認證，除了是認識鰲鼓溼地環境與養殖漁業的好地點外，園區也以早年活躍於浙江、福建、廣東沿海跟台灣海峽之間的海盜「蔡牽」故事為背景，以「蔡牽海盜村」為主題，在園區內提供海盜船等趣味體驗，並於2020年全新推出農村廚房，讓這裡成為鰲鼓溼地風聲之外的笑聲大本營。

▲海盜體驗遊親子好去處。 圖：農遊超市／提供

【嘉義】龍雲農場

★茶香雲霧飄渺山居廚房 4,500,元／4人

★地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹1號

結合了三合院與現代綠建築併存的慢遊空間，讓旅人能忘卻時間壓力的好去處，這句話可說是龍雲農場的最佳寫照。這裡擁有層層疊疊的茶園、一片片聳入雲竹木、一處處充滿芬多精的森林，與散落在各地的小村落。

來到龍雲農場的旅客，不妨一起換上雨鞋、戴上斗笠、背上有農村LV之稱的「茄芷袋」，在農場主人的帶領下，從認識無毒菜園開始，親自採摘蔬菜。回到廚房內，有專業的「農村廚師」與您分享最在地口味的料理，邊做菜，邊欣賞山林美景，時而雲霧環繞，時而天晴，眺望遠處山景，絕對是人生快事之一。

▲賞山林之美、品香醇之茶。 圖：農遊超市／提供

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