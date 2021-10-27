單車環島or悠閒騎車都行！全台「絕美自行車步道」推薦，徜徉落羽松、海岸線

這幾年無論是騎單車環島、挑戰騎山路，或者是休閒時間到自行車道小騎一會兒，是許多人放鬆或運動的好選擇；也由於單車運動的盛行，自行車步道越來越普及，而且總是搭配著城市或鄉間美景！今天小編要帶大家來看看台灣有哪些美麗的自行車步道，不僅是運動好手喜愛騎單車的地方，也是網美們拍照打卡的好去處，一起來看看吧！

台中潭雅神綠園道

S彎道、波浪道超好拍

台中潭雅神綠園道。 圖／IG, wangcaife

這條潭雅神綠園道全長約14公里，沿途經過潭子、神岡、大雅，全長約14公里，其中最受歡迎的就是S型彎道和波浪道，近來已成為IG打卡熱點，如果想拍出效果更明顯的S型彎道和波浪道，記得帶長鏡頭來拍喔！車道兩側的樹林枝葉茂盛，即使夏天前來也不會受太陽曝曬而感到炎熱，沿途經過不同的區域也會有台中郊區小旅行的感覺！

宜蘭冬山河自行車道

翠綠的視野、風景優美

宜蘭冬山河自行車道。 圖／IG, linre90656

宜蘭冬山河大家一定不陌生，這條自行車道就是沿著秀麗的冬山河延伸，環狀來回20公里，騎完約需2到3小時。親水公園附近和裡面都有自行車出租站或出租店，遊客可以自行規劃路線決定要在哪裡租。冬山河真的很美，騎一騎看到美麗的風景別忘了停下來拍拍照喔！

日月潭自行車道

全球十大最美自行車路線

日月潭自行車道。 圖／IG, sss540418

日月潭自行車道受美國有線電視CNN旗下的生活旅遊網站評選的青睞，獲選為全球十大最美自行車路線之一，全長約6.4公里，擁有規劃完善的自行車道系統，不只是環潭而行，還能騎到湖上，景緻極佳，邊騎車還能邊欣賞湖邊的落羽松，好山好水盡收眼底，令人流連忘返

基隆河自行車道

全台十大最美自行車道排行第七

基隆河自行車道。 圖／Flickr

基隆河自行車步道從彩虹橋開始，經過七座橋之後會到達經貿疏散門，總長約5公里，同時也是台北市休閒腳踏車系統中最長的一段，曾被票選為全台十大最美自行車道排行第七！其中大佳河濱公園更是指標性的活動地點，到基隆不要只去逛廟口夜市，也來騎腳踏車欣賞夕陽之美吧！

關山環鎮自行車道

全台首座自行車步道

關山環鎮自行車道。 圖／IG, lisa_the_runner

想要青山綠水、躺在草地上看星星，小編就會優先選擇到台東放鬆度假，到台東除了要到伯朗大道之外，關山環鎮自行車道是全台首座自行車步道，腳踏車步道分成親水段和親山段，各有特色。不過這裡的步道並不是免費，需付半票$30、全票$50的票價，並且有每天7:00-17:00的營業時間限制，但風景相當美，有機會一定要來踏青！

淡水河自行車道

沿路都是著名的觀光古蹟景點

淡水河自行車道。 圖／Flickr

北部也有漂亮的腳踏車步道，淡水河一路到大稻埕碼頭，沿路都是著名的觀光古蹟景點，從紅毛城、滬尾砲台、漁人碼頭到紅樹林生態保護區，淡水河自行車步道可以到社子島和八里左岸，也可以前往關渡碼頭，或是繞淡水一圈，下次到淡水不要只是搭船和逛老街，也來騎腳踏車吹吹風吧！

北海岸一日遊行程

北海岸一日遊行程。 圖／kkday

淡水絕對是北海岸最熱門的地方，淡水一日遊除了可以去淡水老街，還能去著名的紅毛城，以及福容大飯店旁的情人塔看夕陽。去野柳的話，絕對不能錯過野柳地質公園，那裡有許多被風和海水侵蝕的奇岩怪石，其中一定要看的非女王頭莫屬啦！如果選擇前往基隆一日遊的話，和平島、忘憂谷和正濱漁港等都是熱門打卡景點，其中正濱漁港的彩色小屋，可說是近年來基隆必訪的景點呢！

新竹17公里海岸線

北台灣最美單車道

新竹17公里海岸線。 圖／IG, imissrainbow

別再說新竹很無聊了！經過翻修重新出發的新竹17公里海岸線自行車道，顧名思義全長17公里，沿途會經過漁港、防風林、海天一線看海區、紅樹林、南港賞鳥區等各有特色的景觀區，還會經過經過藍天橋、白雲橋、豎琴橋、彩虹大橋和彩虹一橋等五座特色大橋，光這條單車道就玩一整天都不夠呢！

南投集集綠色隧道暨環鎮自行車道

綠葉成蔭，景色宜人，讓人感覺相當放鬆

南投集集綠色隧道暨環鎮自行車道。 圖／Wikimedia

台灣唯一不靠海的城市南投，不僅山脈地形特別，境內還有豐富的人文史蹟、自然資源，集集鎮更曾經獲選十大觀光小城，不僅觀光產業蓬勃發展，也大力推動自行車步道系統的建置，沿途綠葉成蔭，景色宜人，讓人感覺相當放鬆！

后豐鐵馬道

全國第一條由廢棄鐵道改建而成的自行車步道

最後，我們來看位於台中的后豐鐵馬道，這是全國第一條由廢棄鐵道改建而成的自行車步道，也是台灣唯一一座封閉型的腳踏車步道，全長12公里，風景優美，最棒的是沒有車輛干擾，可以盡情享受騎單車的樂趣，有機會一定要嘗試看看！

在繁忙的都市生活裡，不論是唸書或是工作，我們都很需要一點舒壓的時間，假日不妨出去騎騎單車，吹吹風會讓身心舒暢很多，再繼續好好努力生活吧！

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