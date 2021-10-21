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2022「礁溪捷絲旅」春節入住搶先開賣！1泊2食爽吃龍蝦大餐，早鳥最高享8折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

晶華酒店集團旗下「捷絲旅礁溪館」正式開賣春節早鳥方案囉，即日起可用9折優惠搶先訂購2022春節住宿，憑VIP獨家再享更狂8折，不僅如此，1泊2食限定還可大啖三燔礁溪「龍蝦海陸鍋物套餐」，快揪團親友訂起來囉。

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

晶華酒店集團近年積極針對不同的消費者賦予分眾客製的入住與服務體驗，而旗下的「捷絲旅Just Sleep」主打CP值超高的商業旅館，度假或商用兩相宜，像是宜蘭礁溪館鄰近熱鬧的礁溪商圈，主打客房專屬的碳酸氫鈉溫泉，疫情解封緩解之後，還可以考慮步行至周遭的五峰旗風景區、湯圍溝溫泉公園等，過去吸引不少小資家庭入住。

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

這回「捷絲旅礁溪館」2022年春節「虎到福氣到」入住方案，分為1泊1食與1泊2食兩種。1泊1食最低每房每晚4880元起，可享溫泉景觀房外，還有Just Café 輕日式早餐、澐露天風呂、傳統遊藝間等館內設施；另外1泊2食最低每房每晚6640元起，除上述專案內容外，還有限定「龍蝦海陸鍋物套餐」可大啖。

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

值得一提的是，現在早鳥優惠可以享有9折優惠，另還有驚喜春節VIP獨享價，只要憑捷絲旅礁溪館寄送的EDM即可用8折價訂購喔。更多詳情請上官網查詢或致電詢問。

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礁溪 春節 溫泉 早鳥

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