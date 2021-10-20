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全台最早耶誕城搶先看！ 16公尺耶誕樹、歐風小鎮、嘻哈Kitty大氣球，免費拍到明年2月

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

KITTY鐵粉準備衝了！今年第一座耶誕樹就由HELLO KITTY領軍，「高雄漢神巨蛋」推出全台最早耶誕城裝置，打造16公尺高的耶誕樹、HELLO KITTY 嘻哈大氣球、立體屋、歐洲耶誕小鎮搶先登場，一路展至明年228，就等你衝打卡、免費拍。

圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專
圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專

圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專
圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專

今年漢神巨蛋購物廣場週年慶，再度與Hello Kitty合作，全新設置的「HELLO KITTY歐洲小鎮」，有16公尺的耶誕樹、4座立體屋開放參觀，可以合影聖誕小屋、剛出爐麵包店、甜蜜蜜candy house、浪漫的鮮花店，還有戶外大型的許願噴泉池等超多打卡裝置，讓人錯身以為在歐洲漫步，每一個角落都超好拍。

圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專
圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專

圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專
圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專

漢神巨蛋購物廣場推出最早的耶誕城，期間每個月都還有不同主題市集可逛，包含世界拉花冠軍首度南下快閃，現場活動還有為台灣加油打氣 HELLO KITTY留言牆、HELLO KITTY慶生日、限量HELLO KITTY樂園氣球隨機發放等。

此外，「漢神會員禮、嘻哈GO預購會」也正式開跑，只要憑著漢神巨蛋聯名卡或漢神會員卡消費滿300、500元，就能以超級銅板價30元加價換購超萌、超實用的HELLO KITTY商品，舉凡保溫袋、晴雨傘、便當盒、紓壓枕，都是每年婆婆媽媽擠破頭也一定不能錯過的超高CP值KITTY換購活動。

圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專
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圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專
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