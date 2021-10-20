相約台中國際旅展！ 彈珠落腳熱門度假勝地 菲律賓歡樂大FUN送

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中國際旅展將於10/22-10/25在台中國際展覽館登場，自三級警戒以來，國人歷經數個月苦悶的居家防疫，內心堆疊狂放瘋玩的情緒已達臨界點，藉由逛旅展感受各地傳遞的精彩，無疑也能夠成為生活的調劑。

圍繞在「更多歡樂盡在菲律賓」的宣傳主軸之下，本次旅展菲律賓觀光部以#MoreFunAwaits歡樂待續#為標題，將攤位活動設計成遊樂場概念，還有大型彈珠台與拼圖牆搬到攤位，還有限時營業的快閃菲律賓雜貨店 Sari Sari Store，限量開放民眾免費挑選人氣伴手禮。

▲將美麗景圖化作九宮格拼圖，重溫造訪菲律賓的鮮明回憶。 圖：菲律賓觀光部／提供

菲律賓被評選為亞洲國家中商用英語程度最好的國家，考量留遊學費用與生活開銷較美加國家便宜、往返台灣的航程時間較短且便捷等因素，讓留遊學市場詢問度相當高。雖然台菲兩國受疫情影響國界仍然未開放，國際旅遊仍在盼望，但是菲律賓的線上遊學市場竟反向的變得超夯，此次旅展特別邀請杜威遊學、伊莉莎白國際留遊學與易格遊學一同參展規劃相關優惠方案。

▲透過彈珠台遊戲互動，解密民眾疫後最期待的菲律賓旅遊大熱門。 圖：菲律賓觀光部／提供

杜威遊學祭出APLUS蘇比克灣校區開幕優惠，旅展現場報名「七天六夜旅遊學」現省100美金；易格遊學提供遠端線上課程，應援個人進修不間斷，針對生活實用、商用或證照考試等線上一對一課程，四週優惠方案平均最低每堂只要200元起，報名再加贈2堂試讀課程。菲律賓館規劃4天精彩活動不間斷，並準備豐富贈品，就是要喚醒你對菲律賓的渴望。

11：00& 15：00 MoreFun 彈珠堂

心之所向，身之所往，用吸引力法則加持讓彈珠落腳在指定的菲律賓熱門度假勝地，即可獲得精美禮物。

12：00&16：00 MoreFun 拼圖牆

將腦海對菲律賓的生動印象動手拼湊成眼前的美麗景圖，限時挑戰成功即可獲得精美禮物。

13：30 EatsmoreFun 樂菲超市

快閃超市限時營業，精選多款菲律賓經典伴手禮，包含宿霧必買大熱門7D芒果與香蕉脆片、街頭特色小點炸豬皮與紫薯杯子蛋糕與熱帶風情的芒果、鳳梨汁、椰子水，限量提供現場民眾下午茶組自由選，先到先選送完為止。

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