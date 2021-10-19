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用農遊券來場親子一日遊！北部10大熱門休閒農場　沒抽中還可用五倍券

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

準備好農遊券出發囉

農委會在五倍券推出期間，加碼送出146萬份「農遊券」每張面額888元，民眾可以於結帳時打開農遊券APP，用掃碼器掃描店家QRcode折抵消費金額，可用於合作的農村好物、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區等，將於10月25日開始使用。

其中有不少適合全家走訪的農場景點，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你一起來盤點「北部農遊券合作農場」快點安排假日帶著家人來場一日遊吧！

image source:香格里拉休閒農場FB

農遊券

NO. 10綠竹園山薯農場

距離基隆火車站開車僅需十分鐘，綠竹園被山竹林跟小湖環繞，農遊體驗依照四季有不同行程，秋天可手作黑豆醬油體驗，直到明年春天農遊券截止前，也有機會親子一起參加挖山藥、拔蘿蔔活動，不僅受旅客喜愛，節目《食尚玩家》、《今晚住誰家》也曾到此拍攝過呢！

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券/台灣Pay 街口支付/Line Pay

▶地址：基隆市七堵區自強路147-1號

image source:綠竹園山薯農場 - 竹緣農場FB

NO.9千戶傳奇生態農場

你有抱過鱘龍魚嗎？來到千戶農場不但參觀漁場，也能體驗漁夫生活，近距離摸魚，看到鱒魚、鱸魚、鴨嘴鱘跟台灣溪流等魚類，由於鱘龍滿滿膠質，還能DIY製成護唇膏，不只受到愛美女性喜愛，全家出來踏青、品嚐魚料理也很適合，網友表示「魚新鮮好吃，園區好逛」。

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券/台灣Pay

▶地址：新北市三峽區有木里有木154-3號

image source:千戶傳奇生態農場FB

NO.8香草星空休閒農場

近冬山河親水公園等景點，香草星空有民宿可供入住，專精於香草與餐飲的農場主人，在園內種植很多香草、蔬果，將無毒農作自產自用，提供左手香防蚊液DIY跟香草特色餐等課程，有時間的人不妨選擇入住long-stay深度旅遊，來場慢活生態之旅。

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券/台灣Pay/街口支付

▶地址：宜蘭縣五結鄉大眾五路310號

image source:香草星空休閒農場FB

NO.7 星源茶園

來到星源茶園，你可以從頭到尾了解「茶趣」從茶園導覽、知識講解，到參加冰淇淋DIY或絹印在胚布體驗，有趣又充滿知識性，想知性也能報名學習品茗，沖泡技巧等，或是來場曾失傳50年的宜蘭特有九龜棋，來場茶香文化之旅，感受茶園主人滿滿的用心。

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券/街口支付/Line Pay

▶地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中城路115號

image source:星源茶園FB

NO.6雙溪平林休閒農場

雙溪平林農場鄰近平溪、福隆與九份等知名景點，在這你能放心親近大自然，因農場主人堅持不使用殺蟲劑與除草劑，讓親子玩得安心，有生態園區與走道、兒童遊戲溜滑梯等設施，提供遊客體驗洗愛玉、包野薑花粽，餐廳也被網友大讚很道地。

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券

▶地址：新北市雙溪區平林里外平林35號

image source:雙溪平林休閒農場FB

NO.5謝記休閒農場(鴨寮故事館)

謝記農場將民國62年建造的鴨寮改「鴨寮故事館」把上一代的故事傳承，不只能深入養鴨文化與鴨賞相關產品製作，也能參與紅土鹹蛋、紅龜粿、披薩製作，戶外更有上百隻鴨子可讓小朋友親近與餵食，當然也有美食可享用！

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券

▶地址：宜蘭縣五結鄉公園88號

image source: 鴨寮故事館FB

NO.4香格里拉休閒農場

台灣首座老字號休閒農場，香格里拉休閒農場座落在宜蘭大元山海拔約250公尺，年均溫25度涼爽宜人，在園內林間散步超舒爽，不少小朋友喜歡挑戰裡面微刺激的木頭吊橋，內有獼猴、樹蛙、鳳蝶環繞，透過專業生態導覽更了解大自然，內有提供住宿、露營場、餐飲跟各種體驗與民宿服務。

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券/Line Pay

▶地址：宜蘭縣冬山鄉大進村梅山路168號

image source:香格里拉休閒農場FB

NO.3星寶蔥體驗農場

在星寶蔥農場裡，不僅可以吃到現摘的三星蔥，還可以參與農民拔蔥、洗蔥，跟著親友透過自己的雙手製作蔥派，從揉麵團到加蔥成狀等全都自己來，再由人員協助煎製「金黃熟透」寓教於樂又能吃飽飽，另外還能到裡頭的「星寶鄉間小路」農場跟可愛的梅花鹿、迷你驢互動合影！

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券/台灣Pay

▶地址：宜蘭縣三星鄉東興路7-5號

image source:星寶蔥體驗農場官網

NO.2頭城休閒農場

想帶老小踏青，到宜蘭頭城農場超適合，農場面積約100公頃內有水稻體驗區、運動場、園藝DIY等多種設施，還有許多友善步道，適合行動不便長者，入園依照不同行程有不同收費，因內有住宿服務，除了可以過夜慢慢玩，也能玩一日遊，親手做農特產品、葉拓DIY， 親近大自然！

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券/街口支付/Line Pay/ Apple pay

▶地址：宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號

image source:頭城農場FB

NO.1雪霸休閒農場

位在海拔1923公尺，雪霸休閒農場因為高度夠，常被雲海圍繞，盛產小藍莓與奇異果，四季都有不同景色，每到一月至三月櫻花季時最為熱鬧，粉專也很用心經營，不時會發影片帶粉絲一覽農場近況、線上賞花等，除了美景跟體驗活動，還有各種小木屋房型可住宿，非住客若想入園遊玩或用餐，記得先事前預約。

▶付款方式：現金/信用卡/五倍券

▶地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號

image source:雪霸休閒農場FB

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月14日至2021年10月13日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『北部農遊券合作農場(可刷卡)』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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