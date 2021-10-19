快訊

這組身分證末碼連兩周抽中！ 國旅、動滋都到手價值1500元

AirPods 3掀大廠無線耳機大亂鬥！ 1圖看透各家續航力

5大「10月免費旅遊亮點」請收！全台最大古蹟光雕秀、台南378秒煙火，還有水上音樂會

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
左圖、右上為2020年現場圖，右下則為光雕秀示意圖。圖／台南市政府官網、桃園市政府海岸管理工程處官網、新竹市政府官網
左圖、右上為2020年現場圖，右下則為光雕秀示意圖。圖／台南市政府官網桃園市政府海岸管理工程處官網新竹市政府官網

隨著二級防疫措施放寬，全台大型旅遊活動陸續登場，光是本週末（10/23-10/24）就有全台規模最大古蹟光雕秀、桃園水上音樂會、台南將軍吼音樂節配煙火等能夠遊賞。今天為大家盤點十月開跑的5大限時亮點，讓大家連假結束也能繼續嗨，而且統統免費，高CP值補回之前無法出遊的遺憾。

新竹古蹟光雕秀：10/22-10/31

曾操刀東京車站光影展的日本NAKED Inc.團隊，將新竹火車站與東京車站光影重疊。圖／新竹市政府
曾操刀東京車站光影展的日本NAKED Inc.團隊，將新竹火車站與東京車站光影重疊。圖／新竹市政府

「2021新竹光臨藝術節」最狂古蹟光雕秀即將於10/23至10/31展出，市區共規劃了9大特區變身城市中的夢幻奇境，像是百年歷史的新竹車站「光之旅行」就由日本知名光影團隊NAKED Inc.、嘉登會展團隊共同創作，另有新竹客運商業大樓、新竹州廳、新竹美術館、北大教堂、專賣局新竹支局等都值得探索，每項光雕展演時間約3至5分鐘。不僅如此，10/23至10/24、10/30至10/31連續兩個週末也將於護城河沿岸設有光臨市集，數十家攤位免費逛，手作、美食小吃應有盡有。

桃園後湖溪水上音樂會：10/23

去年首屆後湖溪水上音樂會側拍。圖／桃園市政府海岸管理工程處官網
去年首屆後湖溪水上音樂會側拍。圖／桃園市政府海岸管理工程處官網

桃園新屋「後湖溪」唯美的水上音樂會即將於10/23限定舉辦，雖然因應防疫開放報名的VIP區已滿額，到現場仍能欣賞得到表演，在湖光月色陪伴下聆聽四分衛主唱陳如山、HOWZ、守夜人、熊仔等歌手的美妙歌聲。現場還有高達200公分的巨型月亮造景、燈光秀，另有4台美食胖卡車，讓大家視聽味覺三重享受。

去年首屆後湖溪水上音樂會側拍。圖／桃園市政府海岸管理工程處官網
去年首屆後湖溪水上音樂會側拍。圖／桃園市政府海岸管理工程處官網

台南將軍吼音樂節：10/23-10/24

2020年現場高空煙火。圖／台南市政府提供
2020年現場高空煙火。圖／台南市政府提供

迎來十週年的「2021台南將軍吼音樂節」因疫情延期舉辦，10/23至10/24邀請華麗卡司在台南將軍漁港開唱，麋先生、李友廷、陳勢安、玖壹壹、閻奕格、Julia吳卓源、魏如萱等人將接力現身，10/24當晚更有長達6分18秒、總發數16265發的最強焰火秀。由於入場採總量管制，7000名預約已滿額，除了配合交通管制在周邊也有機會欣賞高空美景及療癒歌聲，也可透過轉播平台坐在家舒服看全程。

淡水漁人碼頭煙火：截至10/31每週末

淡水漁人碼頭煙火10/31閉幕。圖／福容大飯店 淡水漁人碼頭臉書專頁
淡水漁人碼頭煙火10/31閉幕。圖／福容大飯店 淡水漁人碼頭臉書專頁

北部歷屆盛事「2021淡水漁人碼頭煙火秀」已於國慶開跑，目前10/23、10/24、10/30、10/31每晚20:00仍會施放比照澎湖花火節採用同規格的「雙浮台高空煙火秀」，10/31閉幕場更會長達320秒，其餘則為180秒，白天遊河岸晚間賞煙火超浪漫。

2021桃園萬聖城：10/30-11/7

2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網
2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網

「2021桃園萬聖城」堪稱全台最大萬聖節活動，10/30起展開為期9天的暗黑系旅程。中壢區高鐵站前廣場現場每日都將展出光雕秀，首日還有動力火車等7組歌手登台演出，隔日再由小朋友最愛的「YOYO萬聖親子嘉年華」接力，加碼以「瘋狂實驗室」為主題的大型打卡裝置，一律截至11/7。

延伸閱讀：

「2022澎湖花火節」場次日期曝光！20週年規模升級，年度盛事風華再現

台灣最美「粉色景點」3選！台版粉紅教堂、夢幻城堡　徹底激發少女魂

桃園旅遊 台南旅遊 淡水 煙火秀 新竹旅遊 光雕秀 裝置藝術

相關新聞

5大「10月免費旅遊亮點」請收！全台最大古蹟光雕秀、台南378秒煙火，還有水上音樂會

隨著二級防疫措施放寬，全台大型旅遊活動陸續登場，光是本週末（10/23-10/24）就有全台規模最大古蹟光雕秀、桃園水上音樂會、台南將軍吼音樂節配煙火等能夠遊賞。今天為大家盤點十月開跑的5大限時亮點，

用農遊券來場親子一日遊！北部10大熱門休閒農場　沒抽中還可用五倍券

準備好農遊券出發囉農委會在五倍券推出期間，加碼送出146萬份「農遊券」每張面額888元，民眾可以於結帳時打開農遊券APP，用掃碼器掃描店家QRcode折抵消費金額，可用於合作的農村好物、休閒農場、農漁

2021台灣絕美溫泉飯店推薦！「擁抱日月潭絕景、一秒到日本的和風湯屋，還有只接大人的神秘旅館～」

地理位置特殊的台灣，板塊活動頻繁，蘊含不少獨特溫泉，ELLE特蒐全台絕美溫泉飯店，從北到南，從溫泉鄉北投、礁溪、苗栗及後山花蓮、台東等，全部都在這一篇！這個秋冬，就來一場身心療癒的溫泉舒心之旅！

身分證、生日數字有「5」　新板希爾頓飯店「早餐免費」還能現折千元再送千

隨著疫情趨緩，備受歡迎的身分證數字優惠也漸漸重出江湖。除了近期最夯早午餐對中3個2送牛排、4碼全中送豬肋排，台北新板希爾頓酒店一口氣祭出5大好康，其中一項好禮就是身分證或生日對中「5」就享免費早餐，若

五倍券就這樣花！餐廳、美妝、3C類型排行 快看網友如何趁週年慶買一波

你的五倍券怎麼花？振興五倍券已於10月8日正式開跑，你想好要怎麼使用了嗎？為了把優惠放大，小資男女們使出渾身解術，搶數位綁定限量名額、搭配折扣把五倍券優惠加碼，若你手腳慢了一點，沒搶到也沒關係，因為紙

高雄捷運「橘線」這樣玩！ 8處拜訪高雄必吃美食及超人氣必遊景點

來到高雄港都，除了美食、美景、還有濃濃的人情味之外，怎麼可以不來體驗一下高雄捷運有多方便？更別小看高雄捷運站附近的人氣景點和在地美食，今天小編就來帶大家沿著「高雄捷運橘線」一路走走看看有什麼高雄美食及高雄必去的景點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。