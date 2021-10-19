5大「10月免費旅遊亮點」請收！全台最大古蹟光雕秀、台南378秒煙火，還有水上音樂會

隨著二級防疫措施放寬，全台大型旅遊活動陸續登場，光是本週末（10/23-10/24）就有全台規模最大古蹟光雕秀、桃園水上音樂會、台南將軍吼音樂節配煙火等能夠遊賞。今天為大家盤點十月開跑的5大限時亮點，讓大家連假結束也能繼續嗨，而且統統免費，高CP值補回之前無法出遊的遺憾。

新竹古蹟光雕秀：10/22-10/31

曾操刀東京車站光影展的日本NAKED Inc.團隊，將新竹火車站與東京車站光影重疊。圖／新竹市政府

「2021新竹光臨藝術節」最狂古蹟光雕秀即將於10/23至10/31展出，市區共規劃了9大特區變身城市中的夢幻奇境，像是百年歷史的新竹車站「光之旅行」就由日本知名光影團隊NAKED Inc.、嘉登會展團隊共同創作，另有新竹客運商業大樓、新竹州廳、新竹美術館、北大教堂、專賣局新竹支局等都值得探索，每項光雕展演時間約3至5分鐘。不僅如此，10/23至10/24、10/30至10/31連續兩個週末也將於護城河沿岸設有光臨市集，數十家攤位免費逛，手作、美食小吃應有盡有。

桃園後湖溪水上音樂會：10/23

去年首屆後湖溪水上音樂會側拍。圖／桃園市政府海岸管理工程處官網

桃園新屋「後湖溪」唯美的水上音樂會即將於10/23限定舉辦，雖然因應防疫開放報名的VIP區已滿額，到現場仍能欣賞得到表演，在湖光月色陪伴下聆聽四分衛主唱陳如山、HOWZ、守夜人、熊仔等歌手的美妙歌聲。現場還有高達200公分的巨型月亮造景、燈光秀，另有4台美食胖卡車，讓大家視聽味覺三重享受。

去年首屆後湖溪水上音樂會側拍。圖／桃園市政府海岸管理工程處官網

台南將軍吼音樂節：10/23-10/24

2020年現場高空煙火。圖／台南市政府提供

迎來十週年的「2021台南將軍吼音樂節」因疫情延期舉辦，10/23至10/24邀請華麗卡司在台南將軍漁港開唱，麋先生、李友廷、陳勢安、玖壹壹、閻奕格、Julia吳卓源、魏如萱等人將接力現身，10/24當晚更有長達6分18秒、總發數16265發的最強焰火秀。由於入場採總量管制，7000名預約已滿額，除了配合交通管制在周邊也有機會欣賞高空美景及療癒歌聲，也可透過轉播平台坐在家舒服看全程。

淡水漁人碼頭煙火10/31閉幕。圖／福容大飯店 淡水漁人碼頭臉書專頁

北部歷屆盛事「2021淡水漁人碼頭煙火秀」已於國慶開跑，目前10/23、10/24、10/30、10/31每晚20:00仍會施放比照澎湖花火節採用同規格的「雙浮台高空煙火秀」，10/31閉幕場更會長達320秒，其餘則為180秒，白天遊河岸晚間賞煙火超浪漫。

2021桃園萬聖城：10/30-11/7

2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網

「2021桃園萬聖城」堪稱全台最大萬聖節活動，10/30起展開為期9天的暗黑系旅程。中壢區高鐵站前廣場現場每日都將展出光雕秀，首日還有動力火車等7組歌手登台演出，隔日再由小朋友最愛的「YOYO萬聖親子嘉年華」接力，加碼以「瘋狂實驗室」為主題的大型打卡裝置，一律截至11/7。

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