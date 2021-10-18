身分證、生日數字有「5」　新板希爾頓飯店「早餐免費」還能現折千元再送千

隨著疫情趨緩，備受歡迎的身分證數字優惠也漸漸重出江湖。除了近期最夯早午餐對中3個2送牛排、4碼全中送豬肋排，台北新板希爾頓酒店一口氣祭出5大好康，其中一項好禮就是身分證或生日對中「5」就享免費早餐，若使用五倍券支付還有現折1000元、退房再送1000元折抵券，多重優惠必收。

圖／台北新板希爾頓酒店

配合五倍券上路，台北新板希爾頓酒店新推促銷活動，即日起至12/29為止，只要於官方選擇彈性房價或會員折扣價，備註欄寫「5」入住使用1000元紙本券或出示數位QR code，每房每晚最高現折1000元。而身分證字號或出生年月日對中「5」，即會依據入住房型容納人數加贈成人早餐。不僅如此，若使用紙本或數位五倍券結帳，退房時每房每晚再送1000元抵用券，可於下次消費折抵房價或餐飲消費使用，滿1000元可折抵100元，以此類推，期限為3個月。

另同步加碼週日至週四入住享隔日13:00延遲退房（視當天房況而定）、開放累積希爾頓榮譽客會點數（可享會員級別禮遇但不累加贈送早餐），以上活動入住期間截至12/30。

圖／台北新板希爾頓酒店

此外，新板希爾頓飯店的吃到飽餐廳「悅市集」回歸後，也有振興五倍券相關優惠，像是持任一面額五倍券支付，平日用餐享兩名大人同行一人半價，採主餐價低者計費。此次平日限定的半自助式的Semi-Buffet升級成點一道主餐，自助餐檯上熱食、海鮮、沙拉、甜點無限吃，搭配第二位半價好康，Buffet迷別錯過。

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