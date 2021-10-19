5倍券放大術！ 渡假心動提案 老爺酒店每人2500、台北凱達加碼5000

使用5,000元五倍券享雙人法式饌饗套餐且升級主餐免加價。 圖：北投老爺酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著5倍券振興方案上路，各大餐飲、購物、國旅觀光行業紛紛動起來，怎麼提案才能讓消費者上門？吃吃喝喝、出門放鬆渡假，還是熱門之選！

北投老爺酒店五倍券 最高現省4,580元

北投老爺酒店祭出住宿、餐飲及SPA五倍券專屬優惠，提前搶秋冬溫泉旅行商機，五倍券開放使用日起至2022年4月30日，三天兩夜雙人入住溫泉客房享一泊二食每人每晚最低僅3,750元，旅程最高現省4,580元！更能選擇在飯店內大啖法式和牛套餐或是頂級SPA按摩放鬆療程，每人也只要2,500元！

▲QUAN SPA使用5倍券，雙人60分鐘全身礦彩放鬆按摩療程5,000元。 圖：北投老爺酒店／提供

北投老爺酒店5倍券優惠使用，在住宿方面例如三天兩夜雙人一泊二食平日優惠15,000元，可選擇連續兩晚入住、同一晚入住兩間客房或是第二晚以贈券提供，於2022年5月31日前擇日使用完畢。

另官網預訂任一住房專案只要以5,000元五倍券支付其中房費，即享延遲退房至中午12點及加贈北投在地人氣伴手禮「阿貞烘焙坊」雙人手工甜點盒一份，每日房間數量有限，建議旅人提早預訂。

餐飲優惠內容使用5,000元五倍券可享雙人法式饌饗套餐且升級主餐免加價（原價5,940元），每人只要2,500元即可享用澳洲9+和牛肋眼、海膽蒸蛋、炙燒松阪豬及紐西蘭法式羊排湯品等7道高檔食材餐點；另使用1,500元五倍券也可享原價1,780元之單人法式品味套餐。

▲台南大員冠假日酒店好康券消費500元折100元。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

台南大員皇冠假日酒店 好康券餐飲消費現折100元

搶振興經濟商機，臺南市政府日前宣布發行新一版「台南好康券」，提供食、宿、遊、購、行超過500種優惠，展現台南人好客的熱情。

台南獨享新一代「好康券」，2021年9月6日起至2022年2月6日前入住台南大員皇冠假日酒店每人免費送1張，住2晚每人2張，以此類推。各項優惠的適用規定都標示於好康券上，透過票券上的QRCode即可查詢，並增加可登錄下載電子免費乘車券，於限定期限內免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，還可以超值價加購台鐵台南1日票、雙層巴士1日票，租車也有優惠。

▲元素半自助餐主餐菜色，消費滿500元憑好康券現折100元。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

新一代好康券也能於台南大員皇冠假日酒店任一餐廳內用消費使用，憑1張好康券，單筆消費滿500元現折100元，憑2張好康券，消費滿1,000元現折200元，以此類推，但恕不與其他優惠合併使用，且不適用於酒類、外帶、宴會、包廂。凡手上的好康券越多，讓您享用美食省更多。

▲原價15,800元家庭套房使用5倍券只要5千元。 圖：台北凱達大飯店／提供

搶攻五倍券商機 台北凱達加碼五千邀您梭哈

眾所期待振興券五倍券讓觀光產業看見希望，台北凱達大飯店趁此推出「你梭哈我加碼」超值優惠專案，主打住房買五千送五千、餐飲滿千送三百，買越多越划算，超有感優惠不僅放大五倍券的價值，也讓消費者盡興吃喝玩樂不手軟！

▲百宴自助餐廳恢復吃到飽型態，祭出滿千送三百之優惠。 圖：台北凱達大飯店／提供

進入秋高氣爽的季節，此時外出旅遊最舒服，台北凱達針對住房的五倍券專屬優惠為「買五千送五千」一泊二食住房專案，12月30日前一次梭哈手上五千元的五倍振興券，即可入住原價15,800元的家庭套房，直接下殺3.1折的超狂優惠，再贈送總價值五千元以上的精緻早餐（房內餐盒）4客與百宴自助餐廳的晚餐4客，周末及連續假日也僅需加價1,000元，在台北凱達梭哈五倍券絕對最划算！

還可搭配「你+0我+時」的加碼優惠，凡全台零確診當日訂房，於10月31日前周日-周四入住，即可再享有延遲退房兩小時優惠！台北凱達邀您在城市中享受微奢華的慢活輕旅行。 餐飲方面，台北凱達大飯店所推出滿千送三百之餐飲優惠。

不論是「家宴中餐廳」當季詢問度爆表的萬里蟹料理或是10月1日起回歸吃到飽的「百宴自助餐廳」，使用五倍券消費滿1,000元即贈100元餐飲抵用券3張（滿2,000元贈6張，以此類推，限下次使用），為提升優惠的友善度和便利性，餐飲抵用券可使用全館餐飲所有餐點品項(不適用春酒、尾牙、婚宴專案)，且不論內用、外帶皆可適用，活動時間為10月8日至12月31日止。

▲元首級美食東密道國宴文化餐-圓苑餐廳。 圖：圓山大飯店／提供

圓山FUN享五倍券 住房5000送6000再享房型免費升等

想要出遊吃美食，還要花費心思比價比優惠？圓山給您自由度最高的有感回饋，10月份圓山回饋優惠再加碼，推出升級版的「圓山FUN享五倍券」，住宿及餐飲優惠一次擁有，讓您吃喝玩樂通通在圓山！

▲FUN享五倍券專案，住房專案贈送旗袍雙人體驗券。 圖：圓山大飯店／提供

住房的部份，2021年10月1日起至31日止，免費升等入住市景天際客房只要5,000元，加贈6,000元的超額實質回饋，在餐飲的部份，不僅放大五倍券的價值，更能讓您靈活運用手上的五倍券！

「圓山FUN享五倍券」專案，住房專案價5,000元，飯店免費升等入住市景天際客房，可一覽台北市最美市景，每個房間都有戶外大陽台，讓您大口呼吸新鮮空氣，安心自在接近大自然，並可獲得價值6,000元的超額真實回饋，讓您吃喝玩樂一次擁有。

其中包含3,000元的「餐飲兌換券」適用於各餐廳及外賣商品店、價值1,000元的圓山東密道導覽券2張及專案價值2,000元的VA VA VOOM雙人旗袍體驗券，真實回饋總金額達6,000元，讓您不必另外花錢就能享用圓山美食，參觀50年首度開放的東密道、祕境花園以及孔二小姐故居，還可以體驗旗袍換裝的復古風華，來趟圓山文化深度旅遊。

專案歡迎持五倍券使用，使用國旅券及北市熊好住宿券還有加贈地中海橄欖精品旅行組。 集結歷屆元首國宴美食而成的國宴文化餐4人同行1人免費，享用元首美食還可參觀50年首度開放的東密道；金龍餐廳（廣式料理）及圓苑餐廳（江浙料理），首度推出平日午間精選菜單吃到飽，每人1,000+10%元，使用紙本五倍券優惠價只要988元（免一成服務費）。

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