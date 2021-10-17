「2022澎湖花火節」場次日期曝光！20週年規模升級，年度盛事風華再現

台北大稻埕煙火昨（16日）晚在風雨中綻放，仍吸引近3000名民眾一睹光彩。今天要為大家捎來好消息，因為受疫情攪局影響、19年來首度提前結束的「澎湖國際海上花火節」，日前曝光了2022年全新場次與日期，加上恰逢20週年，規模將再度升級，勢必讓錯過的粉絲補回浪漫回憶！

2020年澎湖花火節規定全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。圖／澎湖縣政府提供

「2022澎湖國際海上花火節」預計於4/25開跑，截至6/30於馬公市觀音亭園區共設有20場次，每週一、四晚間21:00施放。場次日期為4/25、4/28、5/2、5/5、5/9、5/12、5/19、5/23、5/26、5/30、6/2、6/6、6/9、6/13、6/16、6/20、6/23、6/27、6/30，至於吉貝、望安、七美的離島場時間將另行公佈。

配合20週年，澎湖縣政府也預告將擴大舉辦，歷年不論是攜手漫威英雄、LINE FRIENDS都不斷刷出華麗程度，令人迫不及待想朝聖2022年主題活動，如有最新異動及新消息，udn旅遊將持續追蹤更新。除了離島最美花火秀，2021淡水漁人碼頭煙火秀每週末都在進行中，截至10/31閉幕，北部人不妨就近入眼同款「雙浮台高空煙火秀」，再一起期待明年的到來。

「2022澎湖國際海上花火節」主場次地點：馬公市觀音亭園區時間日期：4/25-6/30 每週一、四21:00

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