秒殺行程！阿里山賞楓主題列車11／29開賣 國寶級蒸汽火車配美景
【旅奇傳媒/編輯部報導】林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）自108年起每年12月於阿里山森林遊樂區推出賞楓主題列車，深受民眾喜愛，場場秒殺、一票難求，也讓參加行程的遊客大呼「超級幸運」！
在疫情趨緩之際，林鐵及文資處規劃推出《SL-31蒸汽火車.楓華絕代》主題列車，邀請「漫步在雲端的阿里山」版主及攝影達人黃源明帶領遊客搭乘百年國寶SL-31蒸汽火車，從鐵道、歷史、生態與藝術多元角度，綜覽全臺唯一高山鐵道楓紅之美。
《SL-31蒸汽火車.楓華絕代》主題列車限定12月13、14、20、21、27、28日行駛（阿里山森林遊樂區），費用2,900元/人（含林鐵車資、達人領路與導覽費、高山品茗、餐費及限定紀念品），每梯次限額60人。
從春櫻到秋楓 365生態景致天天直播不打烊
位於海拔兩千公尺以上的阿里山，隨著氣象變化，美麗的生態景致瞬息萬變，天天直播不打烊。《SL-31蒸汽火車.楓華絕代》主題列車，規劃遊客搭乘蒸汽附掛檜木列車，行經有臺灣最美紅葉鐵道之稱的祝山線，對高岳車站前兩側木棧道旁的台灣紅榨楓，質樸低調卻相當搶眼。
沼平公園內遍佈各類高山植物，景觀生態豐富，循階梯直上沼平車站二樓，便可眺望塔山群峰、俯瞰層層台灣紅榨楓燦爛的景致；小笠原山透紅的台灣紅榨槭與玉山假沙梨，襯著遠景白色山嵐，360度環繞山景，壯麗景緻美不勝收；阿里山植物園撒落的楓葉，宛如絕美的紅色地毯令人神往。
穿梭時光寶盒 走入記憶中的阿里山
祝山觀日樓曾經是國人到阿里山欣賞日出的最深刻的記憶，921遭受地震重創毀損，拆除建物後原地修築兩座八角涼亭與觀日平台，莫拉克風災後，該地邊坡土石崩落，因此封閉區域進行安全監測，直到2021年阿里山日出印象音樂會，才使祝山觀日平台（停機坪）重現民眾眼前。
主題列車領路達人黃源明當年第一時間走入災後現場，用影像記錄自然浩劫的震撼，十多年後重返現場，帶領遊客拾階而上走入歷史，駐足於曾為國人欣賞日出最佳景點，也是阿里山森林遊樂區內，少數可以觀看日出與日落之處，環繞的壯觀山景視野極佳，遠眺玉山群峰，喚起記憶的點滴。
林鐵獨家限定 國寶級蒸汽火車伴你行
最受民眾喜愛的國寶級蒸汽火車SL-31是美國LIMA公司於1915年製造之28噸SHAY型，擁有獨特直立式汽缸、傘型齒輪，以縮短車身、提高傳輸動力並可於曲線段靈活轉向，克服山區曲線、隧道及陡坡等崎嶇地形，為早期阿里山伐木運輸木材使用。
林鐵及文資處黃妙修處長表示，《SL-31蒸汽火車.楓華絕代》主題列車活動以阿里山賞楓季為主軸，結合林鐵限定百年蒸汽火車的高山鐵道體驗，是全臺獨一的絕美紅色饗宴。
為提升主題列車遊程舒適度與品質，每梯次僅開放60位VIP幸運兒搭乘，讓遊客享有自在的旅遊空間，並在阿里山達人黃源明老師領路中，深入感受阿里山鐵道文化魅力所在。 《SL-31蒸汽火車 楓華絕代》主題列車一律採網路預約購票（各車站窗口現場不發售本遊程），11月29日上午10點開放訂票。
林鐵及文資處 FB https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan
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