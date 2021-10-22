全台「2021新開幕飯店」一次看！日系海外首家分館、無邊際泳池都有

2021年全台有許多新開幕的飯店，有許多旅人喜歡搶先開箱，覺得新開幕的飯店特別香！！！小編也非常喜歡住新飯店，覺得很有新鮮感、設備又很新，住起來就是特別享受！今天就要跟大家介紹全台新開幕的飯店，快跟著小編看看有哪些新開幕的飯店吧！

JR東日本大飯店台北

#2021年8月開幕 #JR東日本海外第一家

JR東日本大飯店台北。 圖／agoda

JR東日本大飯店台北。 圖／agoda

JR東日本大飯店台北。 圖／agoda

JR東日本大飯店台北為「台北威斯汀六福皇宮」舊址，也是JR東日本飯店集團海外第一家分館，位置鄰近台北捷運南京復興站，相當方便。一進到飯店大廳就會有服務人員親切問候與服務（大廳還有一股木質調香氛～很好聞），整個過程專業又親切周到，飯店內還有具有金鑰匙勳章的服務人員耶！

而JR東日本大飯店台北的房型有20種，從基本的雙人房型到總統套房都有，全房型都有日本必備的免治馬桶。飯店的設施包含SPA、游泳池、三溫暖，另外還有仙台懷石料理、中華料理、酒吧、雪茄吧，小編推薦一定要品嘗一下道地的懷石料理喔！

小編小提醒：因應本土疫情，三溫暖及游泳池暫時不開放哦！開放日期以飯店公告為準。

訂房網評價：7.8/10(Agoda)

地址：台北市中山區南京東路三段133號

附近景點：遼寧夜市步行6分鐘、台北小巨蛋步行13分鐘

捷絲旅台南十鼓館

#2021年6月開幕 #以糖廠為主題的時髦飯店

捷絲旅台南十鼓館。 圖／agoda

捷絲旅台南十鼓館。 圖／agoda

捷絲旅台南十鼓館。 圖／agoda

捷絲旅台南十鼓館雖然距離市區較遠，不過鄰近奇美博物館、十鼓仁糖文創園區，館內也有游泳池、自助洗衣間、放鬆的交誼廳，很適合來這邊度假哦！飯店有提供地下停車場，如果需要飯店接駁要記得先跟飯店預約喔（依需求、地點收費）！

捷絲旅台南十鼓館為晶華旗下子品牌，以糖廠為主題，也是全台唯一有游泳池的分館唷～房型分為雙人房及四人房，一共有六種客房及兩種套房房型，還有提供特色房型「鼓趣客房」，是四小床上下舖，設計得很漂亮！全館房間的採光都很棒，也都設有免治馬桶，很值得馬上訂房啊！XD

小編小提醒：目前戶外泳池採有條件開放，可以到櫃台登記預約喔！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：台南市仁德區文華路二段300號

附近景點：奇美博物館開車5分鐘、十鼓仁糖文創園區走路3分鐘

煙波花蓮太魯閣

#2021年春季開幕 #貼近太平洋的無邊際泳池

煙波花蓮太魯閣。 圖／agoda

煙波花蓮太魯閣。 圖／agoda

煙波花蓮太魯閣。 圖／agoda

煙波花蓮太魯閣鄰近曼波海攤與新城老街，要去太魯閣、清水斷崖的話也很快，飯店旁就是太平洋，且建築外觀及房間內部都很現代時髦，房型則分為十三種房型，房間裡大片的落地窗，採光很好，也能夠將整個蔚藍海洋盡收眼底～超浪漫又很有度假的氣氛。煙波花蓮太魯閣在二樓的位置設有無邊際泳池，乍看之下就很像延伸到太平洋呢！另外還有水療館，可以來做SPA、在烤箱與蒸氣室放鬆一下喔！飯店內也有餐廳，不用怕餓肚子！

小編小提醒：因應疫情，水療館、游泳池等設施使用上都有管制，以飯店公告為主喔！

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

附近景點：新城老街開車4分鐘、曼波海灘步行5分鐘

高雄萬豪酒店

#2021年3月開幕 #設施豐富規模大

高雄萬豪酒店。 圖／agoda

高雄萬豪酒店。 圖／agoda

高雄萬豪酒店。 圖／agoda

高雄萬豪酒店於今年3月28日正式開幕，鄰近愛河之心，一旁就是義享時尚廣場與COSTCO，搭乘高雄捷運至凹子底捷運站步行約八分鐘可以抵達，生活機能很不錯。高雄萬豪酒店為萬豪集團旗下飯店，設施包含各式餐廳、酒廊、恆溫游泳池、水療區、健身房、韻律教室、兒童天地等，整個飯店規模非常大，房間數還是整個高雄最多的飯店，房間設備很新穎，又新又豪華！值得一提的是他們的水療區，分為九種不同的湯池，美人湯、碳酸氫鹽泉、維琪浴、臥式按摩、兒童池等等，如果有開放一定要去體驗體驗啊！

小編小提醒：疫情期間水療區及韻律教室目前暫停開放中，詳細開放日期以官方公告為準。

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：高雄市鼓山區龍德新路222號

附近景點：愛河之心走路5分鐘、義享時尚廣場步行1分鐘

蘭陽烏石港海景酒店

#2021年2月開幕 #頭城海景第一排

蘭陽烏石港海景酒店。 圖／agoda

蘭陽烏石港海景酒店。 圖／agoda

蘭陽烏石港海景酒店。 圖／agoda

蘭陽烏石港海景酒店位於宜蘭縣頭城鎮，靠近烏石港坐擁海景第一排！一共有八種房型，分為海景與山景房，海景房從房間便能將東北角的海天一色盡收眼底，山景房也能遠眺整個蘭陽平原的好風光～還有童趣親子房及日式風格的房型哦！蘭陽烏石港海景酒店的設施包含兒童遊樂空間、閱讀空間、泳池、水療池及兒童戲水池，每天兩點到九點還有池畔電影院，會在泳池旁播放電影，能夠愜意的享受休閒時光。

小編小提醒：防疫期間水療池、兒童戲水池暫停開放喔！詳細規定依飯店公告為主。

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

地址：宜蘭縣頭城鎮大武路180號

附近景點：蘭陽博物館開車3分鐘、頭城老街開車3分鐘

今天小編介紹的5間新開幕住宿，都滿有渡假風情的，是不是想趕快預訂這周末就出發啦？不過小編也要提醒大家，目前疫情不穩定，飯店的設施開放與否仍要以飯店官方公告為主喔！若要出遊也要注意防疫唷！

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