劍湖山「身分證PQI」只要299元！持五倍券雙人1000元，再送百元折抵與重遊券

劍湖山世界是許多遊客的台灣樂園首選，現在推出限定優惠注意了！只要身分證開頭為「P、Q、I」，現場購票原價899元只要超狂299元，相當約33折。另外五倍券開放使用了，劍湖山也推出持五倍券雙人同遊只要1000元，再送100元園內消費抵用券及重遊券乙張，數位與紙本都適用喔！

圖／劍湖山世界官網

劍湖山世界自從解封後屢屢推出不同的優惠吸引顧客消費，這回推出10月身分證優惠活動，只要身分證字號開頭有P、Q或I者，現場購票享超狂約33折優惠只要299元，不僅如此，身分證上的住址符合嘉義縣市與雲林縣的民眾一樣能以299元入園喔。

圖/劍湖山世界提供

另外，振興五倍券終於開放囉，劍湖山世界推「千元超值大禮包」，即日起至10月31日，持五倍券雙人同遊只要1000元，再加贈100元園內消費抵用券及重遊券乙張，值得一提的是五倍券用數位與紙本都適用。更多優惠請上官網查詢。

圖／劍湖山世界官網

官網：http://fancyworld.janfusun.com.tw/fancyworld.php

圖／劍湖山世界提供

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