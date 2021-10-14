快訊

國文師看《魷魚遊戲》 給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

本土連三天+0！境外移入增8例確診 無死亡個案

劍湖山「身分證PQI」只要299元！持五倍券雙人1000元，再送百元折抵與重遊券

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界是許多遊客的台灣樂園首選，現在推出限定優惠注意了！只要身分證開頭為「P、Q、I」，現場購票原價899元只要超狂299元，相當約33折。另外五倍券開放使用了，劍湖山也推出持五倍券雙人同遊只要1000元，再送100元園內消費抵用券及重遊券乙張，數位與紙本都適用喔！

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

劍湖山世界自從解封後屢屢推出不同的優惠吸引顧客消費，這回推出10月身分證優惠活動，只要身分證字號開頭有P、Q或I者，現場購票享超狂約33折優惠只要299元，不僅如此，身分證上的住址符合嘉義縣市與雲林縣的民眾一樣能以299元入園喔。

圖/劍湖山世界提供
圖/劍湖山世界提供

另外，振興五倍券終於開放囉，劍湖山世界推「千元超值大禮包」，即日起至10月31日，持五倍券雙人同遊只要1000元，再加贈100元園內消費抵用券及重遊券乙張，值得一提的是五倍券用數位與紙本都適用。更多優惠請上官網查詢。

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

官網：http://fancyworld.janfusun.com.tw/fancyworld.php

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

延伸閱讀：

泰滾持五倍券超好用！直接送最高2586元，爽吃A5和牛+泰奶塔

台北喜來登x大地酒店推「溫泉雙泊」之旅！送早餐吃到飽還能免費升等

劍湖山

相關新聞

劍湖山「身分證PQI」只要299元！持五倍券雙人1000元，再送百元折抵與重遊券

劍湖山世界是許多遊客的台灣樂園首選，現在推出限定優惠注意了！只要身分證開頭為「P、Q、I」，現場購票原價899元只要超狂299元，相當約33折。另外五倍券開放使用了，劍湖山也推出持五倍券雙人同遊只要1000元，再送100元園內消費抵用券及重遊券乙張，數位與紙本都適用喔！

動滋券首次抽籤50萬份 中籤末2碼6組、末3碼5組出爐

配合行政院振興五倍券措施由教育部推出的加碼券動滋券2.0，今年共計將發出500元面額、200萬份，而截至13日上午11點...

40年「康華大飯店」熄燈！粉絲不捨：12年前在這裡訂婚

受到新冠肺炎疫情影響，包括台中亞緻飯店、宜蘭傳藝老爺等飯店均受到波及。其中位於台北的「康華大飯店」，也於近日宣佈，將於1...

首度移師南港！萬聖節「暗黑餐飲市集」10/16登場　美食＋表演連兩天開玩

「有趣市集」去年打造的萬聖節市集於圓山舉辦深受好評，今年首度移師南港瓶蓋工廠舉辦，有別於歷屆集結美食、酒飲、選物等元素，這次還邀請13組樂團輪番上陣表演，讓遊客享受最有Fu的狂歡美食派對，活動於10/16-10/17連兩天展開，錯過只有等明年！

出國免隔離有望！「疫苗護照時代」3大趨勢一篇搞懂

持疫苗護照才能通行無阻、跨境旅遊的時代來臨！ 美國宣布11月開始，全面開放完整施打兩劑疫苗的外國旅客入境，無須隔離，由於需搭配接種COVID-19疫苗證明，很有可能全面實施「疫苗護照」；日本10/1

誠品首家社區店亮相！「誠品生活時光」進駐內湖瑞光路

誠品去年調整體質，去年國內外連關10家店，那時誠品董事長吳旻潔即說，未來誠品展店採「大店型、社區店雙模式」，社區型店鋪訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。