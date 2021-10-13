快訊

首波「藝FUN券」中獎號碼出爐！使用方式、領取流程搶先看

首度移師南港！萬聖節「暗黑餐飲市集」10/16登場　美食＋表演連兩天開玩

聯合新聞網 / 陳信儒
有趣市集「驚奇萬聖節」首度移師南港舉辦。 圖／有趣市集提供
有趣市集「驚奇萬聖節」首度移師南港舉辦。 圖／有趣市集提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※出遊請遵守相關防疫規定 保持社交距離。

「有趣市集」去年打造的萬聖節市集於圓山舉辦深受好評，今年首度移師南港瓶蓋工廠舉辦，有別於歷屆集結美食、酒飲、選物等元素，這次還邀請13組樂團輪番上陣表演，讓遊客享受最有Fu的狂歡美食派對，活動於10/16-10/17連兩天展開，錯過只有等明年！

今年有趣市集首度聯手「喔北搖音樂節」，在臺北流行音樂中心南基地戶外廣場，結合音樂、市集、互動三大元素，打造舒適且愜意的放鬆空間，2021「驚奇萬聖節」怎們吃喝怎麼玩？主辦單位列出五大亮點一次看。

亮點一：百鬼完妝Battle現場

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

2021驚奇萬聖節除了年度闇黑帳篷重現外，更再度邀請專業節慶佈置團隊《MIDLIGHT》打造最獵奇、吸睛的搞怪布置。延續傳統百鬼夜行盛況，今年各品牌與工作人員卯足全力精心打扮，要與各方cos達人、裝扮控到場Battle。市集現場更貼心提供租賃各式造型道具服飾與民眾一同歡樂。

亮點二：隱藏暗黑系美食

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

今年驚奇萬聖節主辦單位準備各式中西美食要滿足各位老饕：Aha burgers 漢堡餐車、南國選物、阿福號三明治專門店、MASA、PS TAPAS、Devil&Angel惡魔與天使餐車、波波海鮮市集、週末炸雞俱樂部、獅子甜點、蔬室等各式攤位。除了每次造成搶購的各式餐車與特色美味外，節日專屬的暗黑系限量美食更是許多foodie前來指定必入口、打卡必備的高顏值餐點。

亮點三：各式特色酒款與無酒精飲品

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

除了美食，有趣市集最讓人期待的便是風格各異的調酒與純釀酒款，滿足資深酒客或是輕鬆小酌情境，搭配各式餐食，增加微醺氣氛。現場將有：KIRIN麒麟啤酒、啤酒頭釀造、23號啤酒、SUNMAI金色三麥、吉姆老爹啤酒工場、蔡氏釀酒、酉鬼啤酒、WAT、德國碧柏格集團等數十品牌進駐。同時也提供各種符合萬聖節主題的無酒精軟性飲品，在初秋夜晚開心好飲。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

亮點四：螞蟻人的午後甜蜜時光

資深螞蟻人必定不能錯過眾多萬聖節造型甜食與冰品，舉凡「手指」、「眼球」等驚悚又吸睛的美味甜點與飲品，驚喜之餘更滿足第二個胃的口腹之慾。包括：歐嬤德式美食、金雞母、犬首燒、不貳光與現場多家烘焙、甜點品牌皆推出市集限定口味，吃飽後享受幸福甜點時光，萬聖節不缺席。

亮點五：聽live、挖寶品美食

首度插旗臺北流行音樂中心，以「美食餐飲」、「品味生活」為主軸，精選人氣餐飲、風格小物攤位品牌，包括風靡全球的丹麥啤酒《Mikkeller米凱樂》、大阪知名罐頭專賣店《mr.kanso》、特色熱狗堡新銳品牌《YELLOW》以及多家文創、音樂小店。隨著音樂搖擺的空檔，除了能享受美食和酒精的美好，也可以逛逛文創小物、二手服飾、樂器週邊等風格攤位，一起跟著節奏，「喔北搖，喔北呷」！

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

市集 萬聖節 甜點 文創 冰品

相關新聞

40年「康華大飯店」熄燈！粉絲不捨：12年前在這裡訂婚

受到新冠肺炎疫情影響，包括台中亞緻飯店、宜蘭傳藝老爺等飯店均受到波及。其中位於台北的「康華大飯店」，也於近日宣佈，將於1...

首度移師南港！萬聖節「暗黑餐飲市集」10/16登場　美食＋表演連兩天開玩

「有趣市集」去年打造的萬聖節市集於圓山舉辦深受好評，今年首度移師南港瓶蓋工廠舉辦，有別於歷屆集結美食、酒飲、選物等元素，這次還邀請13組樂團輪番上陣表演，讓遊客享受最有Fu的狂歡美食派對，活動於10/16-10/17連兩天展開，錯過只有等明年！

出國免隔離有望！「疫苗護照時代」3大趨勢一篇搞懂

持疫苗護照才能通行無阻、跨境旅遊的時代來臨！ 美國宣布11月開始，全面開放完整施打兩劑疫苗的外國旅客入境，無須隔離，由於需搭配接種COVID-19疫苗證明，很有可能全面實施「疫苗護照」；日本10/1

誠品首家社區店亮相！「誠品生活時光」進駐內湖瑞光路

誠品去年調整體質，去年國內外連關10家店，那時誠品董事長吳旻潔即說，未來誠品展店採「大店型、社區店雙模式」，社區型店鋪訴...

台灣出遊新選項！ZIPAIR「豪華的」廉價航空　票種、各項規定一次看

ZIPAIR Tokyo為日本航空旗下的廉價航空公司，於2020年中開始營運，預計於2021年末來台灣開設航點。ZIPAIR的機艙以黑白色調為主，機組人員的制服也同為黑白色，乾淨簡潔的形象，讓他們在一推出時便造成轟動！以下就跟著小編一起來了解ZIPAIR這家航空公司吧～

台北微風「國賓影城」這天熄燈！微風：已有影城、國際品牌接洽

疫情重創影城產業，陪伴台北人20年、位於微風廣場的國賓影城因租約到期，今正式發布將於10月25日閉店後熄燈結束營業，另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。