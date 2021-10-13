首度移師南港！萬聖節「暗黑餐飲市集」10/16登場　美食＋表演連兩天開玩

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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「有趣市集」去年打造的萬聖節市集於圓山舉辦深受好評，今年首度移師南港瓶蓋工廠舉辦，有別於歷屆集結美食、酒飲、選物等元素，這次還邀請13組樂團輪番上陣表演，讓遊客享受最有Fu的狂歡美食派對，活動於10/16-10/17連兩天展開，錯過只有等明年！

今年有趣市集首度聯手「喔北搖音樂節」，在臺北流行音樂中心南基地戶外廣場，結合音樂、市集、互動三大元素，打造舒適且愜意的放鬆空間，2021「驚奇萬聖節」怎們吃喝怎麼玩？主辦單位列出五大亮點一次看。

亮點一：百鬼完妝Battle現場

圖／有趣市集提供

2021驚奇萬聖節除了年度闇黑帳篷重現外，更再度邀請專業節慶佈置團隊《MIDLIGHT》打造最獵奇、吸睛的搞怪布置。延續傳統百鬼夜行盛況，今年各品牌與工作人員卯足全力精心打扮，要與各方cos達人、裝扮控到場Battle。市集現場更貼心提供租賃各式造型道具服飾與民眾一同歡樂。

亮點二：隱藏暗黑系美食

圖／有趣市集提供

今年驚奇萬聖節主辦單位準備各式中西美食要滿足各位老饕：Aha burgers 漢堡餐車、南國選物、阿福號三明治專門店、MASA、PS TAPAS、Devil&Angel惡魔與天使餐車、波波海鮮市集、週末炸雞俱樂部、獅子甜點、蔬室等各式攤位。除了每次造成搶購的各式餐車與特色美味外，節日專屬的暗黑系限量美食更是許多foodie前來指定必入口、打卡必備的高顏值餐點。

亮點三：各式特色酒款與無酒精飲品

圖／有趣市集提供

除了美食，有趣市集最讓人期待的便是風格各異的調酒與純釀酒款，滿足資深酒客或是輕鬆小酌情境，搭配各式餐食，增加微醺氣氛。現場將有：KIRIN麒麟啤酒、啤酒頭釀造、23號啤酒、SUNMAI金色三麥、吉姆老爹啤酒工場、蔡氏釀酒、酉鬼啤酒、WAT、德國碧柏格集團等數十品牌進駐。同時也提供各種符合萬聖節主題的無酒精軟性飲品，在初秋夜晚開心好飲。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

亮點四：螞蟻人的午後甜蜜時光

資深螞蟻人必定不能錯過眾多萬聖節造型甜食與冰品，舉凡「手指」、「眼球」等驚悚又吸睛的美味甜點與飲品，驚喜之餘更滿足第二個胃的口腹之慾。包括：歐嬤德式美食、金雞母、犬首燒、不貳光與現場多家烘焙、甜點品牌皆推出市集限定口味，吃飽後享受幸福甜點時光，萬聖節不缺席。

亮點五：聽live、挖寶品美食

首度插旗臺北流行音樂中心，以「美食餐飲」、「品味生活」為主軸，精選人氣餐飲、風格小物攤位品牌，包括風靡全球的丹麥啤酒《Mikkeller米凱樂》、大阪知名罐頭專賣店《mr.kanso》、特色熱狗堡新銳品牌《YELLOW》以及多家文創、音樂小店。隨著音樂搖擺的空檔，除了能享受美食和酒精的美好，也可以逛逛文創小物、二手服飾、樂器週邊等風格攤位，一起跟著節奏，「喔北搖，喔北呷」！